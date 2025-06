De laatste Grand Prix van Spanje op het circuit van Barcelona zit erop. Oscar Piastri pakte de zege onder de Spaanse zon. Achter hem werd Lando Norris als tweede gekwalificeerd. Het podium werd in deze race compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met vrijwel alle coureurs op de zachte band ging de Grand Prix van Spanje van start. Polesitter Oscar Piastri kende een geweldige start van de race, en hij vloog weg bij zijn concurrenten toen de lichten uitgingen. Achter hem vochten zijn concurrenten vooral met elkaar.

Verstappen had op zijn beurt ook een zeer goede start. Hij pakte Lando Norris voor de eerste bocht, en ging daarna op jacht naar Piastri. In de tweede ronde keek hij heel eventjes wat er mogelijk was, maar hij moest al snel concluderen dat Piastri te snel was. De Nederlander liet daarna een klein gat vallen.

Russell de verliezer

George Russell was de grote verliezer bij de start. Hij startte als vierde, maar viel terug naar de zesde plaats. Gefrustreerd meldde hij zich op de boordradio, maar teambaas Toto Wolff liet hem weten dat hij zich moest concentreren. Voor Russells neus reden namelijk de Ferrari's, en Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren vooral met elkaar in gevecht.

Norris opende op zijn beurt de jacht op Verstappen. Vanaf de pitmuur kreeg hij toestemming om te pushen, want ze wilden Verstappen aanvallen.

Aanval van Norris

Bij McLaren voegden ze de daad bij het woord, en kwam Norris steeds dichter bij Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur liet weten dat zijn banden minder goed waren vergeleken met Norris, en toen de Brit in de dertiende ronde de aanval opende verdedigde Verstappen niet.

Een rondje later dook Verstappen als eerste koploper naar binnen, hij wisselde naar een vers setje softs. Hij haalde direct Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli in, terwijl zijn rivalen aan kop van het veld langer bleven doorrijden.

Lando Norris dook als eerste McLaren-coureur de pits in, en verloor een plekje aan Verstappen. De Brit kreeg echter een setje mediums, terwijl Verstappen naar de softs had gewisseld. De Nederlander moest dus nog een pitstop maken, maar kreeg even later wel de koppositie in handen.

Ook Oscar Piastri maakte namelijk zijn pitstop. De Australische kampioenschapsleider kreeg ook een setje mediums, en hij kwam op de tweede positie terecht. Verstappen reed op kop, maar de McLarens hadden veel versere banden.

Einde verhaal voor Albon

In het middenveld beleefde Alexander Albon een dag om snel te vergeten. De Thaise Williams-coureur raakte Liam Lawson in de eerste bocht, en reed een rondje later zijn voorvleugel kapot op de achterband van de Nieuw-Zeelander. Hij loste eerst een tijdstraf in van tien seconden, alvorens hij zijn auto in de pitbox parkeerde en uitviel.

Strategische spelletje

Verstappen maakte in de dertigste ronde zijn tweede pitstop. Hij wisselde naar de medium band, en bij McLaren wisten ze zeker dat Verstappen op een driestopper zat. Het werd een strategisch spelletje, want zat Verstappen wel op een driestopper?

Verstappen trapte het gas in, en hij pakte de vierde plek af van Charles Leclerc. De Nederlander opende de jacht op Norris, en hij kwam steeds dichter en dichter bij. Bij McLaren leken ze voor een tweestopper te gaan, en de druk werd met de seconde groter.

Aangemoedigd door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase ging Verstappen sneller en sneller. Het tactische spelleje werd steeds duidelijker, en de fans schoven naar het puntje van hun stoel. Verstappen maakte inderdaad zijn derde pitstop, en bij McLaren moesten ze reageren.

De pitstops

Eén rondje na Verstappen werd Norris naar binnengehaald, en hij bleef voor de Nederlander rijden. Ze reden nu allebei op de zachte banden, en Verstappen begon op de deur te kloppen bij zijn Britse McLaren-rivaal. Ook Piastri maakte een pitstop, en hij behield de leiding.

Piastri belandde echter vol in het verkeer, en dat betekende dat hij een paar lastige rondjes voor de boeg had. Het werd een driestrijd, waarbij Verstappen de outsider was. Hij profiteerde echter van een achterblijversduel tussen Bearman en Lawson, waardoor Verstappen kon aansluiten bij Norris. Wel moest hij opletten dat de twee achterblijvers hem niet van de baan reden. Hij omschreef ze dan ook als 'idioten'.

Safety Car

Het gaatje werd steeds groter, maar een Safety Car kon redding brengen. Die Safety Car kwam er, want de motor van Antonelli gaf het op. Hij parkeerde zijn auto in de grindbak en de pitcrews renden naar buiten voor een aantal laatste pitstops.

De gehele top drie dook naar binnen, en bij McLaren gaven ze hun coureurs nieuwe softs. Verstappen kreeg tot zijn grote verbazing een setje nieuwe harde banden. Hij vroeg zich af wat het idee hier achter was, en ze lieten weten dat ze geen andere optie hadden.

Chaos

Bij de herstart ging het niet goed voor Verstappen. Hij had een snap in de laatste bocht, waardoor Leclerc hem passeerde. Op het rechte stukken raakten de twee elkaar, en Verstappen schreeuwde woest over de radio dat Leclerc hem ramde. Russell bemoeide zich ermee, en raakte Verstappen. Dit moment werd onderzocht, maar bij Verstappen kwam de stoom uit zijn oren. Verstappen kreeg te horen dat hij Russell erlangs moest laten, maar ze raakten elkaar toen hij dat deed.

Verstappen was er klaar mee, de woede werd steeds groter. De Nederlander liet Russell erlangs, en de stewards besloten een tijdstraf van tien seconden aan Verstappen te geven. Hierdoor valt hij ver terug, maar blijft hij wel in de punten.