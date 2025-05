Opmerkelijke beelden: Clash tussen teambazen Mercedes en Williams

De speciale pitstopregels zorgden vandaag voor de nodige chaos in Monaco. Bij het team van Williams besloten ze het halve veld op te houden, tot frustratie van het team van Mercedes. Teambazen Toto Wolff en James Vowles leken na afloop van de race een woordenwisseling te hebben over de situatie.

In Monaco waren alle coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit zorgde ervoor dat de teams een tactiek moesten verzinnen. Bij het team van Williams kozen ze voor een tactiek die ze zelf eigenlijk niet wilden uitvoeren. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz hielden het halve veld op, om elkaar de kans te geven de verplichte pitstops te maken.

Frustratie bij iedereen

Dit zorgde voor frustratie bij het team van Mercedes. Hun coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zaten muurvast achter de wagens van Williams. Russell was er klaar mee, en haalde Albon in door de chicane na de tunnel af te snijden. Voor Williams had de tactiek succes, want Albon en Sainz scoorden allebei WK-punten.

Na afloop liet men bij Williams weten dat ze het liever anders hadden gedaan. Ook bij Mercedes waren ze niet blij, zo bleek uit beelden die na de race op het internet verschenen. Te zien is hoe teambazen Toto Wolff en James Vowles elkaar troffen na de Grand Prix.

Pittige discussie

Wolff staat in de pitruimte van Mercedes, terwijl Vowles door de pitlane liep. Wolff en Vowles roepen en gebaren wat naar elkaar, al is het niet helemaal duidelijk wat de toon van het gesprek was. Het Mercedes-personeel dat naast Wolff staat kijkt er ietwat ongemakkelijk naar.

Wolff en Vowles kennen elkaar in ieder geval heel erg goed. Voordat Vowles de teambaas van Williams werd, was hij werkzaam bij het team van Mercedes. Dat men niet blij was met deze tactiek, staat in ieder geval buiten kijf.