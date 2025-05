De parel van de Formule 1-kalender zit erop. In de straten van Monaco ging de zege zojuist naar Lando Norris. Achter hem werd de tweede plaats gepakt door Charles Leclerc. Het podium in het stadstaatje werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

De spanning hing in de lucht bij de start van de race. Met de nieuwe pitstopregels voor dit weekend kon er van alles gebeuren. Sommige coureurs startten op hards, andere kozen voor mediums en veel mensen vroegen zich af wat er ging gebeuren.

Polesitter Lando Norris had een goede start, maar verremde zich bijna in Sainte Devote. Hij hield zijn McLaren knap op de baan, en sloeg de eerste aanvallen van Charles Leclerc af. Max Verstappen probeerde het bij Oscar Piastri, maar er was niet genoeg ruimte in de eerste bocht. Hij koos eieren voor zijn geld, en sloot keurig aan achter de kampioenschapsleider.

Momentje van Bortoleto

Alle twintig coureurs kwamen goed door de eerste paar bochten. In de hairpin haalde Gabriel Bortoleto de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli in. Hij gaf de Braziliaanse Sauber-coureur te weinig ruimte, waardoor hij de muur raakte voor de tunnel. Hij vond de achteruit en kon zijn weg vervolgen.

Er lagen echter wel restanten van zijn voorvleugel op de baan. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en dat zorgde direct voor pitstops. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Oliver Bearman loste hun eerste pitstops in. Bij Haas ging er echter van alles mis, waardoor Bearman zeer lang stilstond.

Gasly crasht

Na een paar rondjes onder de VSC ging het spektakel weer verder. Het leek heel eventjes een saaie optocht te worden, maar Pierre Gasly liep tegen problemen aan. Bij het uitkomen van de tunnel leek hij niet meer te kunnen remmen, ramde hij de wagen van Tsunoda en liep hij veel schade op. Met een afgebroken voorwiel bleef hij echter doorrijden. Het zorgde voor een gevaarlijke situatie en de stewards openden een onderzoek.

Gasly bereikte de pitlane, maar kon daar amper stoppen. Er werd met de gele vlaggen gezwaaid, en de pitlane werd gesloten. Het kwam niet tot een Safety Car, en Verstappen probeerde vlak na de bochten met een gele vlaggen Piastri te pakken. Dat lukte echter niet, en Verstappen klaagde over het gedrag van de Australiër.

Strategische spelletjes

De stewards deden echter niets met het moment, en de strategische spelletjes werden duidelijk. Isack Hadjar werd door zijn team op de softs gezet, wat een vreemde beslissing leek te zijn. Zijn teamgenoot Liam Lawson hield echter iedereen op, waardoor Hadjar een paar rondjes later zijn tweede stop kon maken. Hierdoor verloor hij weinig tijd.

De toppers komen naar binnen

Van de koplopers kwam Norris als eerste naar binnen. Zijn concurrenten gingen iets langer door, en zijn teamgenoot Piastri maakte daarna een langzame pitstop. Dit was nadelig, want McLaren wilde met deze strategie Leclerc pakken. Dit lukte dus niet, en daar baalde de Australiër van. Na de pitstop van Leclerc reed hij immers nog steeds achter hem aan. Bij Red Bull hielden ze Max Verstappen langer buiten, waardoor hij in de 25ste ronde aan kop reed.

Verstappen ging veel later dan de rest van zijn rivalen naar binnen. Hij leek te kunnen profiteren, maar omdat hij steeds meer moeite had gekregen met zijn banden viel hij terug tot achter Piastri. Hij had nog steeds moeite met zijn auto en riep dat zijn shifts aanvoelden alsof het de Grand Prix van Monaco in 1972 was.

File rijden

Norris en Leclerc kwamen ondertussen in het verkeer terecht. De blauwe vlaggen waren niet heel effectief, en de vechtende achterblijvers bleven in de weg rijden. Hierdoor verloren de koplopers veel tijd, terwijl er bij Mercedes zure gezichten te zien waren, omdat hun coureurs werden gelapt. Beide zilverpijlen hadden echter nog geen pitstop gemaakt in de 35ste ronde.

Ze hoopten op een Safety Car, en bijna kwam hun wens uit. Fernando Alonso reed op de zesde plaats, maar zijn krachtbron had de geest gegeven. Hierdoor reed hij langzaam, maar hij wist zijn Aston Martin achter de vangrails te parkeren. Hierdoor was er geen Safety Car, en ging alles rustig verder. Alonso blijft hierdoor echter puntloos.

Frustratie bij Mercedes

Bij Mercedes was de frustratie groter dan groot. Ze werden de hele tijd opgehouden door Carlos Sainz. Williams liet Albon twee pitstops maken, waarna ze van positie wisselden en de Thai de Mercedessen mocht gaan ophouden.

Russell was het zat, en hij sneed de bocht na het uitkomen van de tunnel af. Hierdoor had hij de positie te pakken, en liet hij weten dat hij voor de straf ging. De stewards dachten er anders over, en gaven hem een zware drive through penalty. Gefrustreerd loste Russell zijn straf in, waarna hij dus nog twee pitstops moest maken. Ook Verstappen bleef lang doorrijden, waardoor het de vraag was wanneer hij zijn tweede stop ging maken.

Late stop van Verstappen

Verstappen bleef lang doorrijden, terwijl de gefrustreerde Russell ruim tien rondjes voor het einde zijn pitstop maakte. Antonelli had voor hem een gaat gecreëerd, waardoor hij er uiteindelijk niet veel tijd mee verloor.

Verstappen leek er weinig zin in te hebben om een pitstop te maken. Hierdoor begon hij Norris op te houden, die zich begon af te vragen waar Piastri bleef om Leclerc onder druk te zetten. Verstappen zorgde ervoor dat de achtervolgers bij elkaar kwamen. De Nederlander ging pas in de allerlaatste ronde naar binnen, waardoor Norris eindelijk de koppositie in handen kreeg.

De Brit won zijn tweede Grand Prix van het jaar, en dat was een enorme opluchting voor de Brit. Voor Charles Leclerc was zijn tweede plaats zijn beste prestatie van het jaar.