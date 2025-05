F2-coureurs woedend op 'Verstappen-wannabe' Alex Dunne

Alex Dunne is op dit moment het zwarte schaap in de Formule 2-familie. De Ier was de grootste veroorzaker van de mega crash in de hoofdrace in Monaco bij de eerste bocht Saint Dévante. Na de crash was de baan een veredeld autokerkhof met maar liefst elf (!) gestrande auto's. Richard Verschoor was één van de slachtoffers. De wedstrijd werd daarna hervat met een tijdslimiet met een half uur. Vlak voor het verstrijken van de tijd werd de race vroegtijdig stilgelegd door opnieuw een rode vlag na een crash. Aston Martin-junior Jak Crawford lag op dat moment op de eerste plek en kon zonder al te veel energie de eerste plaats opeisen.

Startcrash

Dunne was het onderwerp van gesprek door zijn onbezonnen actie vlak na de start. De Ier had vanaf de eerste startplek een matige start, waardoor de Brit Luke Browning in de Hitech TGR zijn kans schoon zag om een actie in te zetten via de buitenkant. In de eerste bocht lag de Brit voor op de oranje bolide van Dunne. Maar de McLaren-protogé kon het niet verkroppen om P1 op te geven in de zeer smalle straten van het prinsdom langs de Riviera. Baanpositie in Monaco is cruciaal voor succes, omdat inhalen, zelfs in de juniorklasse vlak onder de Formule 1, bijna niet te doen is.

Wannabe Verstappen

De ophef over het rijgedrag van McLaren-junior Dunne was tijdens rode vlag duidelijk zichtbaar. De Fransman Victor Martins en Red Bull-junior Pepe Marti begrepen niks van de manoeuvre van hun collega in bocht één. Terwijl de camera van F1TV draaide waren Marti en Martins met elkaar in gesprek en het stoom kwam bijna letterlijk uit hun oren. ''Het is echt belachelijk'', riep Marti, terwijl Martins drukke gebaren maakte, wijzend naar de plek des onheils. Daarna richtte Martins zich tot zijn Spaanse collega: ''Wat is Alex aan het doen? Denkt ie serieus dat hij Verstappen is?'', zei de Williams-junior woedend. Een monteur probeerde Martins rustig te krijgen. Wat de wedstrijdleiding besluit over het incident is nog niet bekend op moment van schrijven.