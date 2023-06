Wat gebeurde er nog meer op de zondag?

Op de zondagochtend waren de rijders van de Formule E, Formule 2 en Formule 3 actief in hun jacht op succes. Een korte resumé over deze raceklasses.



Formule E



Maximilan Günther moest het op de zaterdag nog doen met een P3 in Jakarta, maar zondagmorgen was het wel raak. De Duitser zegevierde en zorgde voor een historische eerste overwinning voor Maserati in de elektrische klasse. Jake Dennis pakte opnieuw een tweede plaats. Op flinke achterstand finishte Mitch Evans op plek drie. Robin Frijns viel buiten de punten en kwam als dertiende over de meet.

Round 11 鉁



WHAT a weekend for @maxg_official and @maseratimsg 馃ぉ



Read the full race report for the Gulavit ___Escaped_link_647d0d7f6529e___ 馃憞 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_647d0d7f6529f___

Tijdens deze ePrix in Indonesië was het meest opvallende de actie van kampioenschapsleider Nick Cassidy. In een opportunistische poging om posities goed te maken, liep het verkeerd af. Het koste de Nieuw-Zeelander de leiding in het kampioenschap en is afgezakt naar P3. Winnaar op de zaterdag Pascal Wehrlein en Jake Dennis voeren nu het klassement aan met 134 en 133 punten. Cassidy blijft steken op 128.



THE CHAMPIONSHIP LEADER SLIPS ALL THE WAY DOWN THE ORDER! 馃く



Has Nick Cassidy thrown the Championship lead away with this risky move!?



Gulavit #JakartaEPrix pic.twitter.com/N44Df8UVpY — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_647d0d7f652a2___

Formule 2



Olivier Bearman pakte in de hoofdrace in Barcelona zijn derde zege van 2023 en hield Red Bull-junior Enzo Fittipaldi en Victor Martins achter zich. Richard Verschoor scoorde het laatste puntje door een tiende positie.



Our points-scorers from the Feature Race! 馃弫___Escaped_link_647d0d7f652a3___ #F2 pic.twitter.com/rJnIRKjj2F — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_647d0d7f652a6___

Frederik Vesti reed als vijfde over de finishlijn en behield de leiding in het kampioenschap met 110 punten. Theo Pourchaire zag zijn titelrivaal verder uitlopen, maar hield enigszins de schade beperkt met een zevende plaats. De Fransman heeft nu 99 punten. Iwasa volgt op P3 met 82 punten.



Formule 3



Pepe Marti kon voor zijn thuispubliek in Barcelona zijn eerste overwinning in een hoofdrace op zijn naam bijschrijven. In Spanje was er ook een klein Nederlands succesje. Franco Colapinto in dienst voor MP Motorsport werd tweede en eindigde voor Dino Beganovic.



SUNDAY POINTS! 馃搳



Here's who's going home with the good stuff after the Feature!



Pepe, Franco and Dino sweep the podium, with championship leader Bortoleto taking decent points in fourth___Escaped_link_647d0d7f652a7___ ___Escaped_link_647d0d7f652a8___ pic.twitter.com/25Gn6juHra — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_647d0d7f652aa___

De talloze Spaanse fans op de tribunes waren in hun nopjes met hun winnende landgenoot.



The Unofficial Pepe Marti Grandstand erupts!! 馃檶 What a win!___Escaped_link_647d0d7f652ab___ ___Escaped_link_647d0d7f652ac___ pic.twitter.com/Wu3P0a1NjK — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_647d0d7f652ae___

In het begin van de wedstrijd waren dit de helden van de zaterdag, maar de schlemielen op de zondag.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 3/25)



Podium heroes on Saturday, Browning and Fornaroli squeeze one another and go off 馃様



Browning retires, Fornaroli drops to last place 馃搲#SpanishGP #F3 pic.twitter.com/LY95Z37l1v — Formula 3 (@Formula3) June 4, 2023

In de stand blijft Braziliaan Gabriel Bortoleto de nummer één met 92. Marti schuift door naar de tweede plaats en volgt op 68. Beganovic maakt de top drie compleet met 61 punten.