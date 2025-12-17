Richard Verschoor heeft zijn raceplannen voor volgend jaar bekendgemaakt. De Nederlander reed tot en met dit jaar in de Formule 2, en het werd al snel duidelijk dat hij deze klasse ging verlaten. In 2026 gaat hij rijden in de European Le Mans Series, waar hij een LMP2-bolide gaat besturen.

Verschoor reed dit jaar in de Formule 2 voor het Nederlandse team MP Motorsport. Hij kende een goed jaar, en werd gezien als een outsider voor de titel. Hij maakte net te veel foutjes, en sloot het seizoen af op de derde plaats in het kampioenschap. Na vijf seizoenen in de Formule 2 werd het tijd voor een nieuwe stap, en die zette hij enkele weken geleden.

Stap naar de endurance

Verschoor werd toegevoegd aan het Driver Development Programme van McLaren. Dit wilde niet direct zeggen dat hij direct een kans zou krijgen in Formule 1-wagens, want McLaren rijdt ook in de IndyCar en is bezig met het opzetten van een Hypercar-programma. Het model werd afgelopen zomer al onthuld, en de ontwikkeling is in volle gang. De kans is groot dat Verschoor bij dit project zal worden betrokken, ook omdat hij zich nu gaat focussen op een seizoen in de langeafstandsracerij.

LMP2-avontuur

Vandaag is bekend geworden dat Verschoor in de European Le Mans Series gaat rijden voor het team van Duqueine waar hij een LMP2-bolide gaat besturen. Tot nu toe is alleen Giorgio Roda vastgelegd als zijn teamgenoot, en het is nog niet duidelijk of er nog een derde coureur wordt toegevoegd aan deze line-up. Ze gaan rijden in de Pro/Am-klasse, waar ze een gooi kunnen gaan doen naar de titel.

Wat gaat Verschoor nog meer doen?

Of Verschoor nog meer gaat rijden naast de European Le Mans Series, is nog niet duidelijk. De kans is groot dat hij gaat testen voor McLaren, dat in 2027 in het World Endurance Championship debuteert met een eigen Hypercar. Ook Ford zal dan hun opwachting maken met een Hypercar in deze klasse.