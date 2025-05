Mega startcrash F2 met 11 kapotte wagens zorgt voor autokerkhof in Monaco

De start van de Formule 2-hoofdwedstrijd in Monaco is geëindigd in een gigantische megacrash in de eerste bocht bij Sainte Dévoite met maar liefst elf kapotte auto's. Het resulteerde meteen in een rode vlag. Richard Verschoor die als vierde startte was een van de vele slachtoffers. Door de flinke klapper is het deelnemersveld van 22 wagens flink uitgedund. De race is tijdelijk uitgesteld en wanneer de hoofdrace doorgaat is op moment van schrijven onbekend.

De kettingreactie begon bij kampioenschapsleider en polesitter Alex Dunne. De Ier had vanaf de eerste startplek een matige start, waardoor de Brit Luke Browning in de Hi-tech TGR zijn kans schoon zag om een actie in te zetten via de buitenkant. In de eerste bocht lag de Brit voor op de oranje bolide van Dunne. Maar de McLaren-protogé kon het niet verkroppen om P1 op te geven in de zeer smalle straten van het prinsdom langs de Riviera. Baanpositie in Monaco is cruciaal voor succes, omdat inhalen, zelfs in de juniorklasse vlak onder de Formule 1, bijna niet te doen is.



La SALIDA CAÓTICA de la F2 en Mónacopic.twitter.com/pwxuur9P5f — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 25, 2025

In 2021 gebeurde iets soortgelijks in de Porsche Supercup met o.a. kampioen Larry ten Voorde in het deelnemersveld. Na de eerste bocht schoten de supersnelle toerwagens omhoog bij Beau Rivage. In het middenveld ging het mis toen twee auto's elkaar raakten. De bolides spinden en knalden gezamenlijk in de vangrail. Achteropkomend verkeerd kon geen kant op. Het zorgde voor een ware opstopping vol gestrande Porsches.