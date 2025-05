Williams laat F2-coureur debuteren in Spanje

Het team van Williams laat een nieuwe naam debuteren in Spanje. In de eerste vrije training geven ze de Franse Formule 2-coureur Victor Martins een kans. Martins aast al jaren op een kans in de koningsklasse, en mag zich nu op vrijdag laten zien.

Martins is momenteel bezig met zijn derde seizoen in de Formule 2. Hij rijdt al drie seizoenen voor ART Grand Prix, en staat momenteel op de achtste plaats in het kampioenschap. In 2022 werd hij kampioen in de Formule 3, maar daarna kreeg hij geen goede kans met het oog op de Formule 1.

Nieuw bij Williams

Martins maakte jarenlang deel uit van het opleidingsteam van Alpine. Ze gaven hem vorig jaar een kans tijdens een TPC-test in Qatar, maar begin dit jaar verliet hij het Franse team. Hij tekende in maart een contract bij de Williams Driver Academy. Als onderdeel van zijn opleiding mocht hij eerder dit jaar in Monza samen met Luke Browning een testdag afwerken.

Martins heeft er zin in

Nu mag hij dus zijn eerste vrije training gaan rijden in Spanje. Williams heeft bekend gemaakt dat hij plaats zal nemen in de FW47 van Alexander Albon. In het persbericht deelt Martins zijn vreugde: "Ik ben superblij dat ik in Barcelona voor het eerst met de FW47 mag gaan rijden."

"Het wordt een geweldige ervaring om voor het team te rijden. Ik doe er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn om mijn tijd in de auto te maximaliseren en er een leerzame sessie van te maken. Ik ben iedereen bij Williams enorm dankbaar voor deze kans, en ik kijk ernaar uit om van elke seconde te genieten."

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto twee rookies in te zetten in een vrije training. Eerder dit jaar lieten ze Browning al rijden in Bahrein.