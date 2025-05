De mooiste kwalificatie van het jaar is een feit. In de krappe straatjes van Monaco werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Charles Leclerc, die de tweede tijd reed. De top drie in deze kwalificatie werd gecomplimenteerd door Oscar Piastri.

Q1

Het team van Ferrari was net op tijd klaar met het repareren van de auto van Lewis Hamilton voor de kwalificatie. Door zijn crash in VT3 moest de gehele achterzijde en de versnellingsbak van de wagen van de zevenvoudig wereldkampioen worden vervangen.

In de sessie speelde Hamilton een hoofdrol. Hij kwam pas laat de baan op, en reed Max Verstappen in de weg. De stewards waren daar niet zo blij mee, en ze gaan het moment na afloop van de kwalificatie onderzoeken. Dat geldt ook voor een moment tussen Pierre Gasly en Lance Stroll bij het uitkomen van de tunnel. De Canadees keek daar niet goed in zijn spiegels.

Verstappen kwam als laatste coureur de baan op bij het begin van Q1. Hij reed een stabiele sessie, en maakte weinig foutjes. Dat kan niet worden gezegd over Andrea Kimi Antonelli, die de vangrail raakte bij het uitkomen van de tunnel. Zijn crash zorgde voor een rode vlag. Hij ging wel door naar Q2, maar dat gold niet voor Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colapinto.

Q2

Zonder Antonelli, maar met veertien andere coureurs ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Onder aanvoering van Nico Hülkenberg kwamen ze de baan op, maar al snel konden ze allemaal weer naar binnen.

Het team van Mercedes beleefde namelijk een dramatische kwalificatie. De Duitse renstal zag eerder Antonelli crashen, en nu liet George Russell weten dat hij geen power had. De Brit probeerde zijn auto naar de pits te brengen, maar viel stil in de tunnel. Hij drukte driftig op een paar knopjes, maar een reset werkte niet.

Zijn Mercedes werd vervolgens de tunnel uitgeduwd door de marshalls, waarna de sessie weer verder ging. Een aantal coureurs bleef het proberen op de mediums, met wisselende successen. Voor Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en het ongelukkige Mercedes-duo was dit het eindstation.

Q3

Door de problemen met de Mercedessen ging het derde deel van de kwalificatie iets later van start dan gedacht. De belangrijkste Q3 van het jaar, beloofde zeer spannend te worden. De Ferrari's, de McLarens en Max Verstappen zaten zeer dicht in de buurt van elkaar. Norris deelde in zijn eerste run de eerste tik uit, maar er kon nog veel gaan gebeuren in de rest van de sessie.

Dat gebeurde dan ook toen de coureurs de baan opkwamen voor hun tweede run. De McLarens kwamen vroeg de baan op, en hierdoor hadden ze geen last van verkeer. Piastri en Norris vlogen, maar ze wisten dat de andere acht coureurs zich ook nog moesten laten zien.

Vooral Leclerc deed dit, de Monegask leek weer voor zijn thuispubliek de pole position te pakken. Maar Norris ging voor een derde run, en hier was hij nog sneller dan eerst. Met een prachtig rondje werd de pole zijn prijs. Max Verstappen kreeg de banden niet aan de praat, en moest het doen met de vijfde tijd.