Ook Carlos Sainz moet vrezen voor megastraf in Monaco

De stewards hebben het druk voorafgaand de kwalificatie in Monaco. Eerder werd al een onderzoek geopend naar Franco Colapinto, en nu mag ook Carlos Sainz zich melden. Het gaat hier wel om een overtreding van een dag eerder.

Colapinto moet zich bij de stewards melden voor het inhalen onder de rode vlag in de derde vrije training. Aan het einde van de sessie werd er met de rode vlag gezwaaid na een crash van Lewis Hamilton, en hij maakte een foutje vlak na de tunnel. Ook Carlos Sainz lijkt een overtreding te hebben gemaakt onder de rode vlag, al is dit volgens de FIA gebeurd in de tweede vrije training.

Tweede vrije training

De stewards deelde zojuist een opvallend document met de rest van de wereld. Uit het document blijkt dat Sainz zich na de derde vrije training moet melden, omdat hij een overtreding onder de rode vlag zou hebben gemaakt in de tweede vrije training. Waarom er bijna een dag later pas een onderzoek wordt geopend, is ook niet duidelijk.

Op vrijdag werd er al een onderzoek geopend naar Haas-coureur Oliver Bearman. De Brit gaf bij de stewards toe dat hij had ingehaald onder de rode vlag, omdat hij het veiliger vond om niet direct van zijn gas te gaan. De stewards gingen niet mee in zijn verhaal, en hij kreeg een flinke gridstraf van tien plaatsen voor de Grand Prix van morgen.

Wat is er aan de hand?

Wat Sainz precies verkeerd zou hebben gedaan, is ook niet helemaal duidelijk. De Spanjaard zou zijn overtreding hebben gemaakt in de eerste minuten van de vrije training, toen er een korte rode vlag werd veroorzaakt door een momentje van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. Als de stewards een straf gaat uitdelen voor een overtreding onder de rode vlag, dan is het aannemelijk dat Sainz net als Bearman een zware straf kan verwachten.