De eerste dag in de straten van Monaco zit erop. Op het iconische stratencircuit werd de snelste tijd neergezet door Charles Leclerc. De tweede tijd kwam op naam van Oscar Piastri, terwijl Lewis Hamilton daarachter de derde tijd noteerde. Max Verstappen noteerde slechts de tiende tijd.

Het was een drukke start van de tweede vrije training in Monaco. Op het prachtige stratencircuit kwamen alle coureurs onder aanvoering van Liam Lawson de baan op. Ook Max Verstappen betrad direct het asfalt, al vroeg hij zich af of zijn helm dezelfde helm was als in de eerste vrije training. Zijn team gaf bevestigend antwoord, waardoor hij zich bleef afvragen wat er aan de hand was.

Het leek weinig uit te maken, want Verstappen ging als de brandweer. De Nederlander noteerde de snelste tijd, al gingen er daarna veel auto's onder zijn tijd door. Het ging nog niet helemaal naar wens, want hij vroeg zijn teams om de upshifts te fixen.

Hadjar raakt de muur

Voordat de coureurs verder konden gaan met hun programma, ging het licht op rood. Er werd met de rode vlag gezwaaid, omdat Isack Hadjar de vangrail had geraakt bij het uitkomen van de tunnel. Zijn achterband popte als een ballon, en de wedstrijdleiding besloot de sessie bliksemsnel stil te leggen.

Het was misschien een iets te enthousiaste actie, want Hadjar kon gewoon verder rijden. Gefrustreerd sloeg hij met zijn vuisten op zijn stuur, maar hij leek goed weg te zijn gekomen. Het was wel een vreemd moment, want normaal gesproken klappen de banden op een iets andere manier.

Piastri rijdt vleugel kapot

Toen de sessie weer werd afgetrapt, ging het heel snel weer mis. Ditmaal was het kampioenschapsleider Oscar Piastri die de muur had geraakt. In de eerste bocht verremde hij zich en stond hij met zijn neus in de muur. Zijn voorvleugel was beschadigd geraakt, maar op het moment dat er voor een rode vlag werd gekozen reed hij alweer rond. In het verleden werd er nog wel eens voor een VSC gekozen in dit soort situaties, maar nu moesten alle coureurs weer naar binnen.

Max Verstappen zag op dat moment al witheet in zijn cockpit, want hij werd bij het zwembad geblokkeerd door een groot aantal coureurs. Het was een herhaling van de eerste training, waar veel coureurs ook in de weg werden gereden.

Supersnelle tijden

Bij de tweede herstart was het weer druk op de baan. Veel coureurs kozen ervoor om de baan op te gaan op de rode banden. De softs zorgden voor een aantal snelle rondjes, al was Charles Leclerc met afstand de snelste coureur. De thuisrijder noteerde tot twee keer toe de snelste ronde, was op een gegeven moment zelfs een halve seconde sneller dan de McLaren van Lando Norris.

Max Verstappens tijd viel in deze run ietwat tegen, terwijl ook de gecrashte Piastri in deze eerste softrun de nodige tijd moest toegeven op zijn concurrenten. Verstappen was in zijn tweede run iets sneller, maar hij moest alsnog 0,7 seconden toegeven op Leclerc. Het was niet waar ze op hadden gehoopt bij Red Bull.

De concurrenten van Leclerc

Een paar coureurs wisten later in de sessie in de buurt te komen van de tijd van Leclerc. Zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd, terwijl de McLarens genoegen moesten nemen met de derde en de vierde tijd. Piastri wist zich daarna tussen de twee scharlakenrode bolides in te rijden.

Hadjar rijdt meer schade

Ook de Racing Bulls zagen er snel uit tijdens deze training. Ze noteerde tijden waarmee ze zelfs het derde team waren. Hadjar nam echter weer te veel risico. Hij raakte de muur, en beschadigde zijn achterwielophanging. Balend reed hij terug naar de pits. In was de fout ingegaan in Sainte Devote, terwijl hij net klaar was met zijn vliegende ronde.

Max Verstappen hield zijn auto daarna uit de muur. Hij ging rechtdoor in Mirabeau, waar hij in de uitloopzone probeerde uit te zoeken hoe hij zijn RB21 in de achteruit kreeg. Toen hij het juiste knopje had gevonden, kon hij zin weg weer vervolgen.

Leclerc was weer de snelste coureur. Net als in de eerste vrije training was de Monegask beter dan de rest van het veld. Gebaseerd op deze eerste dag van het weekend, kan er worden gesteld dat Ferrari de grote uitdager van McLaren zal zijn.