De Grand Prix van Emilia-Romagna zit erop. Op het circuit van Imola ging de zege zojuist naar Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. Het podium werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Oscar Piastri kwam heel erg goed weg bij de start van de Grand Prix. De Australiër behield de leiding, en in zijn slipstream schoot ook George Russell als een soort raket naar voren. Hij haalde Verstappen kortstondig in, maar bij het ingaan van de Tamburello draaide alles om.

Verstappen had zijn rempunt perfect gekozen, en hij liet Russell achter zich en passeerde Piastri op een prachtige manier. Verstappen liet het er niet bij zitten, en sloeg direct een gat van zo'n anderhalve seconde. De concurrentie moest de aanval gaan openen.

De duels

De Ferrari's en Andrea Kimi Antonelli moesten vanuit het middenveld starten. Hamilton en Antonelli vochten vooral met elkaar, terwijl Leclerc zich snel in de puntenposities had gevochten. De Monegask profiteerde van een te enthousiaste actie van Pierre Gasly, die met zijn Alpine door de grindbak stuiterde.

De aandacht ging al snel uit naar het duel om de derde plaats. Russell had deze positie nog altijd in handen, en Norris zat hem op de hielen. Als Norris nog iets wilde betekenen in de strijd om de topposities, dan moest hij snel zijn landgenoot passeren. Norris deed er alles aan, en reed zelfs half door het gras. In de elfde ronde sloeg hij toe, en wist hij Russell te passeren. Hij opende de jacht op de koplopers, terwijl duidelijk werd dat de mediumbanden niet zo sterk waren als gehoopt.

Welke strategie?

De vraag die hierdoor bleef hangen, is of er voor een eenstopper of een tweestopper moest worden gekozen. Russell dook in ieder geval vroeg naar binnen, en ook McLaren koos ervoor om Piastri snel naar binnen te halen. Het nadeel voor de Australiër was dat hij hierdoor in het verkeer terechtkwam. Red Bull gaf Yuki Tsunoda de opdracht om Piastri op te houden, maar dat lukte niet.

Piastri's teamgenoot Norris kreeg de boodschap mee dat het belangrijk was om voor schone lucht te zorgen en dat ze lang door moesten gaan. Bij Red Bull dachten ze daar hetzelfde over, en Williams-coureur Carlos Sainz trok de conclusie dat een eenstopper het beste was toen hij de rondetijden van zijn teamgenoot Albon hoorde.

Het sleutelmoment

Verstappen bleef lang doorgaan, en McLaren besloot Norris naar binnen te roepen. De Nederlander had daarna al het geluk van de wereld, want Esteban Ocon parkeerde zijn Haas naast de baan. De wedstrijdleider koos voor de Virtual Safety Car, en Verstappen dook naar binnen.

Ook onder meer Albon, Hadjar en Hamilton maakten hun pitstop. McLaren koos ervoor om ook Piastri nog een keertje naar binnen te roepen. Verstappen had hierdoor een voorsprong van ruim achttien seconden, en bij McLaren moesten ze een plannetje bedenken. Ook omdat de Williams van Albon nog tussen de twee papajakleurige bolides inreed. Verstappen bleef kalm, en hij reed rustig verder aan kop van de wedstrijd.

Piastri wist Albon uiteindelijk te verschalken, en hij kon achter zijn teamgenoot aan gaan rijden. Norris had echter een flinke voorsprong, waardoor het een zware taak zou gaan worden.

Hamilton

Lewis Hamilton was ondertussen opgestoomd naar de vijfde plek. Hij profiteerde eerder van de Virtual Safety Car, waardoor hij wat makkelijker naar voren was gekomen. Hij verschalkte de Racing Bulls-bolide van Isack Hadjar, en reed rond op de vijfde plek.

Zware frustratie bij Alonso

Fernando Alonso viel ondertussen steeds verder terug. De Spanjaard was op de vijfde plaats gestart, maar hij viel uit de puntenposities. Woest meldde hij zich op de boordradio en stelde hij dat hij de ongelukkigste coureur ter wereld was. De passie was merkbaar, en de frustratie ook.

Safety Car

Voor Verstappen leek het een gemakkelijke middag te worden, zijn voorsprong was immers enorm. Maar toen gebeurde er iets opvallends. Thuisrijder Antonelli had een probleem en parkeerde zijn Mercedes in het gras. In tegenstelling tot het moment met Ocon, koos de wedstrijdleiding nu voor een echte Safety Car.

Verstappen bleef koel en dook naar binnen voor een vers setje banden. Ook Norris deed dit, maar zijn pitstop verliep niet vlekkeloos. Meerdere coureurs kozen voor een stop, terwijl Albon was een rondje later naar binnen dook. Leclerc wilde ook stoppen, maar hij kreeg te horen dat Ferrari niet de juiste banden had. Het zorgde voor nog meer frustratie bij de Monegask, die geen gezellige middag had.

Iemand die ook niet was gestopt, was Piastri. Hij reed voor zijn teamgenoot, maar de problemen konden groter worden. Zijn banden waren namelijk niet langer in een goede staat, iets wat Norris ook zag toen ze achter de Safety Car rondreden.

De herstart

Verstappen kende een zeer goede herstart. Hij focuste zich allen op zichzelf, en kwam goed weg. In zijn spiegels zag hij dat de McLarens achterbleven, en Norris moest zelfs goed opletten dat hij niet werd ingehaald door Leclerc.

Hij sloeg de aanval af, en ging daarna op jacht naar zijn teamgenoot Piastri. Hoe langer deze twee achter elkaar bleven rijden, hoe gunstiger dat was voor Verstappen. Hierdoor kon de snellere Norris immers nog geen aanval openen. Met nog vijf rondjes te gaan, lukte het Norris wel. Hij pakte de tweede plaats, en kon de aanval gaan openen.

Laatste strijd

Daarachter werden er nog een aantal prachtige duels uitgevochten. Verstappen had daar geen aandeel in. Leclerc ging nog het duel aan met Albon, maar duwde de Thai hiermee de grindbak in. Hij gaf in de laatste ronde de positie terug, maar de stewards openden toch een onderzoek. Het werd geen straf.

Voor Verstappen maakte het niks uit. De Nederlander won zijn tweede race van het jaar, en gooit de titelstrijd weer helemaal openen. In de 400ste Grand Prix van Red Bull won hij, het was een goed resultaat voor de Limburger.