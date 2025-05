Oscar Piastri heeft de pole position gepakt op het circuit van Imola. In de kwalificatie werd de tweede tijd neergezet door Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon rustig. Onder aanvoering van de Saubers kwamen de meeste coureurs direct de baan op. Max Verstappen wachtte iets langer, maar begon ook op zijn zachte banden aan zijn snelle rondje.

Hij moest zijn rondje echter al snel afbreken vanwege een crash van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner maakte een kleine fout met enorme gevolgen. Hij verloor de macht over het stuur van zijn RB21, en schoot daardoor over de kerb en de grindbak in.

Hij werd een passagier, en hij haalde net op tijd zijn handen van het stuur. Hij knalde zeer hard in de muur, en zijn auto werd omhoog gelanceerd. Na een paar salto's belandde de auto weer op de juiste manier op de baan, en Tsunoda kon wonder boven wonder zonder kleerscheuren uitstappen. De kwalificatie lag wel lange tijd stil.

Tweede crash

Na een lange pauze werd Q1 weer hervat. Verstappen herstelde zich, en hij bereikte met gemak het tweede gedeelte van de kwalificatie. Zijn concurrenten kenden ook weinig problemen, maar de achterblijvers hadden pech. Franco Colapinto ging de fout in de bekende Tamburello-bocht, waar hij vol de muur invloog. Het licht schoot direct op rood, maar de vraag was wie er nu door waren naar Q2.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en de gecrashte Yuki Tsunoda wisten dat ze waren afgevallen. Bearman had echter zijn rondje genoteerd op het moment dat het licht net wel of net niet op rood was gesprongen. Hierdoor moest er lang worden gekeken of hij of Gabriel Bortoleto door was naar Q2.

Q2

Met een flinke vertraging ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. De stewards hadden de situatie bekeken, en wezen Bortoleto aan als de coureur die door mocht gaan naar Q2. De Braziliaan reed een redelijke sessie, maar kwam niet verder dan de veertiende tijd.

Voor Max Verstappen de McLarens was het een makkelijke middag, maar dat gold niet voor iedereen. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Lewis Hamilton en thuisrijder Andrea Kimi Antonelli hadden het enorm zwaar. Ze wisten geen snelle tijden neer te zetten, en ze hadden de pech dat Aston Martin de mediumbanden in het juiste window hadden gekregen. Leclerc, Hamilton en Antonelli vielen af, en dat gold ook voor Bortoleto en Colapinto die door zijn eerste crash geen meter had gereden.

Q3

Onder aanvoering van de goed presterende Isack Hadjar ging het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie van start. De toppers kwamen ook direct het asfalt op, en Max Verstappen liet in deze eerste run zijn tanden zien. De Nederlander was net een paar milliseconden sneller dan zijn McLaren-rivalen Oscar Piastri en Lando Norris.

In de tweede run moest het gebeuren. Alle aandacht ging uit naar Verstappen en de McLarens, de hoofdrolspelers van het moment. Piastri mocht als eerste gaan laten zien tot wat hij in staat was. De Australiër had last van het verkeer, maar dat deed hem geen zeer. Zijn tijd was geweldig, en hij sneller dan Verstappen. De Nederlander noteerde een geweldige tijd in de eerste sector, maar verloor daarna tijd. Norris kon geen vuist maken, en hij viel zelf terug naar P4. George Russell was namelijk net iets sneller.