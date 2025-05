De eerste dag van het raceweekend in Imola is een feit. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd kwam op naam van Lando Norris. De top drie in deze vrije training werd compleet gemaakt door Pierre Gasly.

Ook de tweede vrije training kende een drukke start. Op het circuit in de regio Emilia-Romagna kwamen de auto's van het team van Haas als eerste de baan op. Ze kregen al snel gezelschap van veel andere coureurs. De thuisfavorieten van Ferrari kwamen naar buiten, en ook regerend wereldkampioen Max Verstappen koos voor een vroege start.

Het werd al snel duidelijk dat het verkeer echt een grote rol gaat spelen in dit weekend. In de eerste training waren er al wat momentjes, en in de tweede sessie was het weer raak. Fernando Alonso knalde bijna tegen de treuzelende Franco Colapinto aan, en Lewis Hamilton werd binnen een paar tellen twee keer geblokkeerd. De stewards kwamen in beide gevallen niet in actie.

Eerste verrassingen

De meeste coureurs werden in de eerste minuten op de mediums de baan opgestuurd. De McLaren waren weer snel, maar er waren meer teams die mee leken te komen. De Williams-wagens van Carlos Sainz en Alexander Albon waren vlot, en ze stonden zelfs een paar minuten op de eerste en de tweede plaats. George Russell ging in zijn Mercedes als eerste naar buiten op de zachte band voor een snel pushrondje, en een paar minuten later was ook Max Verstappen op de baan te zien op de banden met de rode wangen.

McLaren pakt de macht

Verstappen ging ook snel, en hij noteerde de tweede tijd. Zijn achterstand op Russell was zeer klein, maar hij was niet tevreden. Hij had last van gestuiter aan de achterkant van zijn auto, iets wat hij naar eigen zeggen eerder had aangegeven bij het team. Zijn achterstand groeide toen de McLarens ook voor een snelle ronde gingen.

Oscar Piastri en Lando Norris waren namelijk weer zeer snel. Ze sloegen in deze run een gat van bijna 0,3 seconden op de concurrentie. Alpine-coureur Pierre Gasly ging verrassend snel, en hij was best of the rest. De bolide van de Franse renstal zag er de hele sessie zeer snel uit.

Frustratie bij Ferrari

Bij Ferrari begon de frustratie te groeien. Lewis Hamilton klaagde de hele sessie over een probleem met zijn remmen, terwijl ook Leclerc aangaf dat het een probleem begon te worden. Voor Ferrari is dit niet wat ze willen. De Scuderia wil het gat met de concurrentie verkleinen, en ze willen graag scoren voor de ogen van huis thuispubliek in Imola.

De rondetijden waren ook niet extreem sterk. In de snelle runs moesten ze bijna een halve seconde toegeven op de concurrentie van McLaren. Wel kwam Leclerc nog aardig in de buurt van de tijd van Max Verstappen. Er is werk aan de winkel, en dat geldt dus ook voor Red Bull.

De klachten van Max Verstappen

Verstappen klonk minder gefrustreerd dan in de eerste vrije training, maar het kan en moet beter. Red Bull introduceerde nieuwe updates aan de achterkant van de auto, maar dit was wel het punt waar Verstappen over klaagde.

Verstappen had nog meer klachten, want hij stelde dat er iets vast zat onder zijn voet. Hij had het over zijn voet waarmee hij gas gaf, en dat was een flink probleem. Verstappen kreeg ook nog te maken met de Alpine van Franco Colapinto die hard bleef doorrijden. Er raakte ook een soort moertje los, waarna Verstappen dat in zijn hand nam maar het weer verloor toen hij over een kerbstone reed.

Vervelend moment voor Colapinto

Aan het einde van de sessie werd er nog met de rode vlag gezwaaid. Isack Hadjar was gespind, hij probeerde weer de baan op te rijden, maar reed zichzelf in dat proces vast in de grindbak. De sessie werd daarna wel weer afgemaakt.