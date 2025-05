De eerste vrije training op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola zit erop. In deze sessie werd de snelste tijd neergezet door Oscar Piastri. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Het was direct druk bij de start van de training op het historische circuit in Italië. Onder aanvoering van Haas-coureur Oliver Bearman kwamen de coureurs de baan op. Veel van hen reden op de zachte banden, en dat had en goede reden. Er wordt dit weekend namelijk voor het eerst gereden met een nieuwe, nog zachtere compound.

Op de tribunes was niet alleen het scharlakenrood van Ferrari veelvuldig te zien, maar ook het witblauw van Argentinië. Dat had vanzelfsprekend te maken met de terugkeer van Franco Colapinto. De Argentijn maakte voor het eerst kennis met de A525 van Alpine. Colapinto moest kennismaken met de auto, maar maakte in het begin van de training geen grote fouten.

Leclerc is terug

Ferrari-coureur Charles Leclerc sloeg gisteren de mediadag over vanwege ziekte, maar zat in deze training weer achter het stuur. De Monegask deed niet rustig aan, en hij zorgde al voor wat spektakel in de eerste minuten. Hij schoot met twee wielen door de grindbak en hij reed bijna Fernando Alonso van de baan. De Spanjaard reageerde chagrijnig, maar er werden geen straffen uitgedeeld door de stewards.

Leclerc kampte met nog meer problemen. Op de rechte stukken had hij het gevoel dat zijn helm van zijn hoofd werd getrokken, en bij Ferrari gingen ze op zoek naar een oplossing. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton had het ook niet even makkelijk, en hij schoot rechtdoor door het gras.

Zachte banden

In de beginfase van de training werden de eerste rondjes op de softs gereden. George Russell had geruime tijd de snelste tijd op zijn naam staan. Wat ook op viel, was dat de Alpines er vlot uitzagen. Max Verstappen kon het tempo aan kop van het veld ook aardig bijhouden.

De snelle rondjes

Na 35 minuten werd er echt gepusht. Oscar Piastri opende het bal met een nieuwe snelste tijd, en zijn teamgenoot Lando Norris kon zijn snelste tijd niet afmaken. Wat opviel, was dat Alpine-coureur Pierre Gasly er ook aardig bij zat toen hij voor het eerst het gas intrapte. Norris wist even later wel een snel rondje te rijden, maar hij was net iets langzamer dan zijn teamgenoot.

De avonturen van Hamilton

Bij Ferrari liep het nog steeds niet helemaal op rolletjes. Lewis Hamilton kwam met een opvallend radiobericht waarin hij stelde dat hij niet kon stoppen. De Brit maakte daarna een klein foute, waardoor hij de Sauber van Nico Hülkenberg in de weg reed. De Duitser was daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Hamilton kwam even later zelf ook een coureur tegen, volgens de Brit voerde deze auto een braketest uit.

Eén werd hierdoor duidelijk voor de coureurs: het verkeer zal een probleem gaan vormen.

Frustratie bij Verstappen

Bij Max Verstappen waren de frustraties groot. De regerend wereldkampioen mengde zich niet in de strijd om de snelle tijden. In de slotfase van de training zag zijn Red Bull RB21 er zeer instabiel uit, de achterkant brak uit en Verstappen moest er alles aan doen om de wagen te controleren.

Gefrustreerd sloeg hij een paar keer met zijn vuist op het stuur. Het loopt nog niet lekker bij Verstappen, en dat is pijnlijk voor Red Bull dat hier hun 400ste race wil rijden. Opvallend genoeg heeft Red Bull dit weekend wel meerdere nieuwe updates geïntroduceerd.

Crash maakt einde aan de training

In de slotfase kon Verstappen zich niet meer verbeteren. Dat gold voor alle coureurs, want er werd met de rode vlag gezwaaid. Sauber-coureur Gabriel Bortoleto was van de baan geschoten en had zijn auto in de muur geparkeerd. Hierdoor werd er met de rode vlag gezwaaid, en kwam de sessie vroegtijdig ten einde.

Bij Williams waren ze tevreden, ze hebben geen updates meegenomen naar Imola, maar toch stond de derde tijd op naam van 'hun' Carlos Sainz. Ze waren alleen langzamer dan de oppermachtige McLarens van Piastri en Norris.