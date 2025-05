Albon prijst Verstappen na speciale test op iconische Nordschleife

Max Verstappen zorgde vorige week voor een verrassing door een aantal rondjes te rijden op de Nordschleife. In Imola worden zijn Formule 1-collega's gevraagd naar zijn bijzondere uitstapje. Verstappens voormalig teamgenoot Alexander Albon is enorm onder de indruk.

Tot verrassing van velen dook Verstappen vorige week op in de pitlane van de Nürburgring. Hij kroop daar achter het stuur van een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Op de auto stond de naam 'Franz Hermann' en Verstappen knalde de Nordschleife op. Hij zou zelfs een ronderecord hebben verbroken, en het zorgde direct voor veel geruchten over wat het plan hierachter was van Verstappen.

Indrukwekkend

Williams-coureur Alexander Albon was in het verleden de teamgenoot van Verstappen. Hij werd in Imola door de internationale media gevraagd naar 'Franz Hermann', waarna hij lachend reageerde: "Mooi voor hem. Voor mijn gevoel is hij de coureur die het meest rijdt. Het is erg indrukwekkend. Ik ken zijn tijden natuurlijk niet, dat weet niemand, maar het feit dat hij altijd racet of in de simulator zit als hij niet in de Formule 1 bezig is, is indrukwekkend."

Waarom zijn de tests van Verstappen nuttig?

Verstappen is recent vader geworden, maar dat houdt hem niet tegen. Albon kan een glimlach niet onderdrukken: "Dat is hoe hij is. Hij is dol op wat hij doet, hij is er helemaal in ondergedompeld. Hij is heel erg fanatiek als het aankomt op racen, en daarom is hij ook zo goed in wat hij doet. Je moet beseffen dat het goed is om te racen, waar je ook in zit. Het kan alles zijn, zelfs een rallywagen!"

"Het gaat helpen in de Formule 1 en het zal helpen in wat je ook doet. Ik spreek uit ervaring, want ik reed zelf ook in de DTM. Dat is in feite dezelfde altijd als waar Max in reed. Ik heb toen zelf veel geleerd over het besturen van een andere auto. Ik weet niet of het echt hielp in de Formule 1, maar dat moest haast wel. Je leert een andere en snelle manier om een auto te besturen, en daar draait het uiteindelijk om."