De Grand Prix van Miami is zojuist gewonnen door Oscar Piastri. Op het Miami International Autodrome kwam hij voor Lando Norris als winnaar over de streep. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door George Russell, die als derde werd geklasseerd. Max Verstappen werd vierde.

Bij de start van de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium was het droog. Op een paar plassen water na, was het asfalt ook droog. Er was wel weinig grip, en dat werd bij de start van de Grand Prix direct duidelijk.

Verstappen kwam goed weg, maar hij maakte een klein remfoutje bij het ingaan van de eerste bocht. Hierdoor zag Norris zijn kans, zette zijn McLaren naast de Red Bull van Verstappen, maar viel toen terug toen de Nederlander weer een 'snap' had. Ze hadden een kleine touché, en Norris verloor een aantal plaatsen.

Incidenten bij de start

Andrea Kimi Antonelli probeerde Verstappen aan te vallen, maar ook hij had een klein momentje. Hij werd uiteindelijk ingehaald door Oscar Piastri. In het kamertje van de stewards werd er ondertussen druk overlegd, en de wedstrijdleiding liet weten dat het moment in de eerste bocht werd genoteerd. Er werd echter geen onderzoek geopend.

In de eerste ronde ging het ook mis in het achterveld. Jack Doohan en Liam Lawson raakten elkaar, en dat leverde de Australiër een lekke band op. Hij parkeerde zijn beschadigde Alpine naast de baan, en er werd gekozen voor een Virtual Safety Car.

Verstappen versus Piastri

Terwijl de coureurs te horen kreeg dan de kans op regen steeds groter werd, ontstond er een prachtig duel om de koppositie. Oscar Piastri opende de jacht op Verstappen, en de koelbloedige Australiër deed er alles aan om de regerend wereldkampioen te verschalken.

Verstappen maakte zijn auto breed, en Piastri had de grootste moeite om erlangs te komen. Het was een prachtig en fair duel. Alsof de beste dansers van de wereld een dance battle uitvochten. Verstappen leek als winnaar uit de bus te komen, maar ging diep in de eerste bocht in de veertiende ronde. Hierdoor kon Piastri hem passeren, en Verstappen klaagde over zijn remmen.

Verstappen versus Norris

Lando Norris had het gat gedicht, en nu mocht hij het laten zien in het duel met Verstappen. De twee goede vrienden vochten een duel met het mes tussen de tanden uit. Na een paar rondjes leek Norris erlangs te gaan, maar hij deed dit niet op een legale manier. Hierdoor moest hij zijn positie teruggeven, al was dat in protest. Een rondje later pakte hij de tweede plek van Verstappen af.

Verstappen reed rond op de derde plaats, en hij zag de papajakleurige bolides van Piastri en Norris steeds verder uit beeld verdwijnen. Hij moest naar achteren kijken, want Antonelli opende de jacht. Mercedes haalde hem vroeg naar binnen, maar misschien was dat iets te vroeg.

Virtual Safety Cars

Uit de Haas van Oliver Bearman kwam namelijk rook. Het leek erop dat zijn Power Unit het had begeven, en hij parkeerde zijn wagen naast de baan. Voor de tweede keer deze race koos de wedstrijdleiding voor de Virtual Safety Car. Piastri, Norris, Russell en Leclerc kozen voor een pitstop. De McLarens konden hierdoor de leiding behouden, en Russell haalde hierdoor Verstappen in. De Nederlander moest de jacht gaan openen op de zilverpijl.

In zijn jacht werd hij echter afgeremd door een nieuwe Virtual Safety Car. Gabriel Bortoleto's Sauber had het begeven. Hij had zijn auto bij een ingang in de muur geparkeerd, maar de marshalls moesten wel aan de bak. Verstappen stelde dat Russell te laat van zijn gas ging, en hij vroeg om een onderzoek.

Dat onderzoek kwam er niet, omdat Russell tijdig op de rem had getrapt. Verstappens Yuki Tsunoda had dat niet gedaan in de pitlane, en dat leverde hem een tijdstraf op.

Bij Ferrari begon men ook te zweten. Lewis Hamilton naderde de achtervleugel van Charles Leclerc, maar hij kreeg geen toestemming om een inhaalpoging in te zetten. Het zorgde voor frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen, die er helemaal niks van begreep. Hij maakte het team duidelijk dat hij er niet tevreden mee was, en dit zorgde voor ongemakkelijke gezichten in de pitbox van Ferrari.

Het werd alleen maar ongemakkelijker, toen even later bleek dat Leclerc weer wat sneller was. De Monegask had nog meer problemen, want in zijn cockpit was er iets losgekomen bij zijn been. Daarnaast kampte hij met banden die steeds warmer werden.

Ferrari koos ervoor om wéér van positie te wisselen. Sarcastisch vroeg Hamilton aan zijn race-engineer of hij Carlos Sainz er ook nog langs moest laten. De Spanjaard moet zich nog melden bij de stewards vanwege een momentje onder de gele vlag. Daarnaast haakte hij zich in de Ferrari van Hamilton in de laatste ronde.

Vuurwerk

Vooraan het veld was het vuurwerk toen al af gegaan. De McLarens waren ruim een halve seconde voor de rest van het veld over de streep gekomen. Verstappen had pech met de Virtual Safety Car, waardoor hij genoegen moest nemen met de vierde plek. Piastri was gestart op die plek, en pakte zijn vierde zege van het seizoen. De Australiër breidde ook zijn voorsprong in het WK uit.