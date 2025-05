De kwalificatie op het circuit van Miami zit erop. In de sessie op de baan rondom het Hard Rock Stadium werd de pole gepakt door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Q1

Na de chaotische sprintrace in Miami was het tijd voor de grote kwalificatie. Er hingen donkere wolken in de lucht, dus het was druk op de baan. Vrijwel alle coureurs kwamen direct het asfalt op, en het spelletje kon weer beginnen.

Alexander Albon stond een paar centimeter in de fast lane, en dat leverde hem een onderzoek op. Na de kwalificatie mag hij zich melden bij de stewards, na de sprintrace was dat ook het geval dus hij kan bijna een soort abonnement afsluiten daar. Fernando Alonso kon na zijn crash in de sprintrace gewoon deelnemen aan de sessie, maar hij wist niet door te stoten naar Q2.

Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda gingen met de hakken over de sloot wel door. Naast Alonso vielen ook Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Lance Stroll en Oliver Bearman af.

Q2

De donkere wolken waren nog niet verdwenen bij de start van het tweede kwalificatiegedeelte. Druppels vielen er echter niet, waardoor de teams en coureurs een zorg minder hadden. Onder aanvoering van Max Verstappen druppelden de coureurs de baan op, en daar gebeurde geen gekke dingen.

Iedereen hield zijn auto op de baan, maar niet iedereen had vertrouwen. George Russell voelde zich niet op zijn gemak, en dat mocht iedereen weten. Ondanks dat hij geen zelfvertrouwen had, wist hij wel door te stoten naar het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie.

Zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton deed er alles aan om Q3 te bereiken. De Ferrari-coureur had het echter niet makkelijk, en hij maakte een vervelende remfout. De zevenvoudig wereldkampioen viel hierdoor af, en dat gold ook voor Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Liam Lawson. Vooral bij het Racing Bulls-duo Hadjar en Lawson zorgde de eliminatie voor een grote hoeveelheid frustratie.

Q3

Bij de start van het allesbepalende derde gedeelte van de kwalificatie stroomden de overgebleven tien coureurs direct de baan op. Het werd belangrijk om er direct op te zitten, want de onderlinge verschillen waren zee klein. Ferrari-coureur Charles Leclerc had weinig zelfvertrouwen, en hij verremde zich dan ook. Ook sprintpolesitter Andrea Kimi Antonelli kende een momentje.

In de eerste run was het weer een gevecht tussen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en de Red Bull van Max Verstappen. Laatstgenoemde was sneller, maar er stonden nog een paar minuten op de klok.

In de tweede run leek Verstappen het heel zwaar te krijgen. Hij had een momentje in de eerste sector, maar daar leek hij geen boodschap aan te hebben. Hij ging als een trein, en in de week na de geboorte van zijn dochter Lily greep hij de pole position. Lando Norris kon niet bij hem in de buurt komen.

De derde plaats ging niet naar Oscar Piastri, maar naar de jonge Antonelli. Na zijn sprintpole van gisteren was dit ook weer een goed resultaat. De Italiaan deed het weer goed, en hij kon tevreden terugkijken op de kwalificatie.