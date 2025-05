Hülkenberg lacht om babynieuws Verstappen: "Hopelijk is het een goede slaper!"

Max Verstappen moest in Miami de mediadag overslaan vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Nico Hülkenberg was tot nu toe de enige vader op de grid, en hij reageerde grappend op het babynieuws van zijn goede vriend Verstappen.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kind. Red Bull Racing liet op de mediadag weten dat Verstappen later zou arriveren, vanwege de komst van zijn eerste kind. Of de baby al was geboren of niet, maakte het team niet officieel bekend. Verstappen en Piquet deelden vandaag dat ze ouders zijn geworden van dochter Lily.

Goede slaper

Sauber-coureur Hülkenberg reageerde in Miami met een grote grijns in gesprek met de internationale media: "Heb jij feitelijke informatie? Ik weet van niets! Het is een grappig feitje dat ik met Sergio Perez de enige vader was tot het einde van vorig seizoen. Toen was ik nog de enige vader. Max treedt nu tot die club, en ik hoop dat de baby een goede slaper is! Wij hebben geluk gehad."

"Er valt nog veel te ontdekken met veel mooie en leuke dingen die er bij komen kijken. Ik weet zeker dat hij er van zal genieten."

Maakt het vaderschap Verstappen langzamer?

In de Formule 1-wereld bestaat de mythe dat coureurs langzamer worden als ze vader zijn. Hülkenberg geeft hier zijn mening over: "Oordeel zelf, kijk naar de statistieken en wat er gebeurt. Ik denk dat iedereen natuurlijk anders is, maar persoonlijk kan ik alleen voor mezelf spreken. Ik heb niet het gevoel dat dit het geval is. Zodra we in de auto stappen, heb ik de neiging om te verwachten wat er om me heen gebeurt."

"We zijn zo gefocust en gedreven om te presteren en het maximale eruit te halen. Persoonlijk was het vaderschap juist een extra voordeel, omdat het me buiten het werk en de Formule 1 veel heeft opgeleverd."