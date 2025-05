De startopstelling voor de sprintrace is bekend. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli . De tweede tijd in de sprint kwalificatie ging naar Oscar Piastri . De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris .

SQ1

Op de mediumbanden kwamen de coureurs de baan op in het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie. Iedereen wilde direct naar buiten, want er is in deze sessie minder tijd dan in een gewone kwalificatiesessie. Het was druk in de pitlane, en volgens Jack Doohan reed Liam Lawson hem in de weg.

Toen de rondjes werden gereden, werd duidelijk dat de verschillen niet zo groot waren. Max Verstappen noteerde direct een snelle tijd, maar dat gold ook voor de Mercedessen en de McLarens. In de slotfase van de sessie was het heel druk op de baan. Iedereen wilde nog een rondetijd neerzetten, maar dat zorgde voor de nodige onrust.

Coureurs reden elkaar in de weg, en Doohan was niet blij met de tactiek van Alpine. Verstappen probeerde uit te weg te gaan, maar volgens Norris voerde hij wel een blokkeeractie uit. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda probeerde de vlag te halen, maar was net te laat. Hierdoor viel de Japanner af, en dat gold ook voor Lance Stroll, Doohan, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman.

SQ2

Na een paar seconden barstte het geweld los in het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. De overgebleven vijftien coureurs kwamen de baan op, en ze deden er alles aan om elkaar niet in de weg te rijden. Max Verstappen begon weer snel aan de sessie, en het werd duidelijk dat hij de McLarens aardig bij kon houden.

George Russell had het op zijn beurt wat zwaarder, en hij voelde zich niet op zijn gemak op de mediumbanden. Williams-coureur Alexander Albon reed vlak achter hem, en hij vroeg zich hardop af of de Mercedes wel legaal was. Albons teamgenoot Carlos Sainz maakte op zijn beurt een remfout, waardoor hij een kans op SQ3 zag verdampen.

Naast Sainz vielen er nog meer coureurs af in dit gedeelte van de sprint kwalificatie. Ook Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Liam Lawson mochten gaan douchen. Lewis Hamilton ging op zijn beurt met de hakken over de sloot door.

SQ3

Max Verstappen kwam direct de baan op bij de start van het laatste gedeelte van de sessie. Naast Verstappen kwam alleen George Russell direct de baan op, en de Brit was net iets sneller dan de regerend wereldkampioen. De andere coureurs wachtten langer, en dat betekende dat Verstappen moest opletten wat er verder nog gebeurde.

Verstappen besloot een tweede pushrondje te gaan rijden, en dat leek hem aan de sprintpole te helpen. Maar in de slotfase gingen er nog een aantal coureurs op het gas staan. De McLarens waren snel, maar de piepjonge Antonelli ging nog sneller.

Antonelli was zelfs het snelst, en daarmee pakte hij in zijn zesde raceweekend direct zijn eerste succes. Vol verbazing reageerde hij op het verlossende radiobericht van zijn race-engineer. Na afloop liep hij ietwat verbaasd door de pitlane, en moest Pirelli-baas Mario Isola hem helpen met het afdoen van zijn helm. De vreugde was groot.