Zo ziet het spectaculaire nieuwe F1-circuit in Madrid eruit!

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar in Madrid verreden. Er bestond veel onduidelijkheid over het circuit, maar vandaag zijn de werkzaamheden begonnen. De organisatie heeft ook de eerste renders van het nieuwe circuit gedeeld. Het circuit oogt spectaculair, met een aantal opvallende bochten.

Vorig jaar werd bekend dat de Spaanse Grand Prix gaat verhuizen. De race wordt nu nog verreden op het circuit van Barcelona, maar deze bekende baan wordt dit jaar voor het laatst gebruikt voor de Grand Prix van Spanje. Hoofdstad Madrid wordt de nieuwe plaats van bestemming, waar de race zal worden verreden op de nieuwe Madring. De werkzaamheden zijn vandaag begonnen, en de organisatie doet er alles aan om de fans warm te laten lopen voor het circuit.

Ze hebben de definitieve lay-out van het circuit met de buitenwereld gedeeld. Het gaat om een semi-stratencircuit met een lengte van 5,4 kilometer. De baan heeft 22 bochten en de gemiddelde rondetijd zal rond de 1:34:4 liggen. De coureurs zullen snelheden van ruim boven de 300 kilometer per uur bereiken op het circuit in de buurt van het IFEMA-complex.

Krappe bochten voor een tunneltje

Volgens de organisatie zijn er een paar delen van de baan die er bovenuit springen. Ze wijzen naar de bochten 6 en 7, waar het gedeelte 'Subida de las Cárcavas' begint. Deze sectie is vernoemd naar de wijk de coureurs hier doorheen rijden. Het gaat om een gedeelte op publieke wegen waar de coureurs eerst door een krappe chicane rijden, waarna ze door een tunneltje rijden en een kleine heuvel moeten beklimmen. Het oogt als een bijzondere bochtencombinatie, waarbij vooral de chicane in het oog springt.

Bizarre kombocht

Een andere bocht die volgens de organisatie veel aandacht zal gaan trekken, is bocht twaalf. Deze bocht krijgt de groteske naam 'La Monumental'. Het gaat om een steile kombocht die ruim een halve kilometer lang is. Het ziet eruit als een bocht die zwaar zal zijn voor de coureurs en de auto's. De organisatie wil gebruikmaken van het spektakel, en ze willen in deze bocht tribunes plaatsen die plaats bieden voor 45.000 toeschouwers.