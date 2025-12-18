user icon
'McLaren-exit lonkt: Piastri voert gesprekken met ander F1-team'

'McLaren-exit lonkt: Piastri voert gesprekken met ander F1-team'

Oscar Piastri heeft een zwaar Formule 1-seizoen achter de rug. Bij McLaren kreeg hij dezelfde kansen als zijn teamgenoot Lando Norris, al ontstond daar twijfel over. Volgens Juan Pablo Montoya weet Piastri dat McLaren niet de ideale plek is voor hem, en hij stelt dat de Australiër al met andere teams praat.

Piastri vocht dit jaar met zijn McLaren-teamgenoot Norris en Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. Norris had in eerste instantie een flinke achterstand op Piastri, en de Australiër gold als de grote favoriet voor de wereldtitel. Terwijl Norris steekjes liet vallen, wist Piastri race na race te winnen. Hij bouwde een flinke voorsprong uit op Norris en ging met een goed gevoel de zomer in.

Na de zomerstop won Piastri in Zandvoort, terwijl Norris uitviel. De Australische coureur leek zich voor te kunnen bereiden op de titel, maar daarna was alles anders. In Monza kreeg Piastri te horen dat hij Norris erlangs moest laten, nadat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. Het zorgde voor twijfel over de interne situatie, en die vraagtekens werden alleen maar groter in Singapore. Norris tikte Piastri aan, maar kreeg geen straf. Piastri's goede vorm verdween als sneeuw voor de zon, en hij werd uiteindelijk derde. De titel ging naar Norris.

Wat brengt de toekomst voor Piastri?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Piastri zich zorgen maakt. De Colombiaan wordt geciteerd door Motorsport Week: "Ik kan je garanderen dat Piastri en zijn manager Mark Webber al met een ander team in gesprek zijn."

"Ik denk niet dat Mark Webber blij was met de ontwikkeling van Oscar bij McLaren. Mark is op zijn beurt ook niet blij met McLaren. Maar de vraag is dan of Oscar ontevreden is met de situatie bij McLaren."

Littekens van Webber

Montoya stelt dat voormalig Red Bull-coureur Webber zijn verleden kan laten meewegen bij deze situatie: "Ik denk dat ze voorzichtig moeten zijn, en ervoor moeten zorgen dat de littekens die Webber heeft overgehouden uit zijn eigen loopbaan, geen invloed hebben op de carrière van Oscar."

Volgens Montoya, ..
Montoya denkt, ...
Montoya stelt dat, ...

Zoals gewoonlijk worden hier weer dingen geplaatst als waarheid terwijl dat helemaal niet zo is!!






Zo ..

Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren

  • Politik

    Posts: 9.595

    Vanuit het perspectief van Webber kan ik het wel begrijpen dat hij zijn pupil wil behoeden voor een oneerlijke strijd in een team.
    Want bij RB had hij ook het gevoel dat Vettel voorgetrokken werd.
    Dat is natuurlijk wel typisch een gevoel waar vooral coureurs last van hebben, die het onderspit delven t.o.v. hun teammaat.

    Ik vind dat Piastri een enorme groei door heeft gemaakt t.o.v. 2023 en 2024.
    Waarbij ik het gevoel heb, dat hij nog niet aan zijn plafond zit.
    Zijn terugval de 2e seizoenshelft? Denk dat hij vooral de oorzaak bij zichzelf zal moeten zoeken. Hij heeft nog steeds moeite op banen die minder grip bieden, daar zal hij aan moeten werken. En Baku was natuurlijk een ongekend zwak weekend, waar hij een karrenvracht aan punten verspeeld heeft. Wellicht dat dat zwakke weekend door heeft gewerkt in de races daarna.

    Hoe dan ook, ik ben benieuwd of hij in 2026 verder kan groeien en ik hoop dat hij dat bij Mclaren zal gaan doen.

    • + 5
    • 18 dec 2025 - 15:10
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.089

    Nu Horner en Marko weg zijn bij Red Bull, zou het zo maar kunnen dat ze met Red Bull Racing praten, Webber kent er nog genoeg mensen waarschijnlijk...

    En Ferrari zal ook wel lonken naar Piastri, als alternatief op Hamilton (mochten ze Verstappen niet kunnen krijgen).

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 15:40
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.943

      Piastri moet gewoon bij McLaren blijven en kijken hoe het in 2026 gaat. Daarna pas een beslissing nemen.

      • + 6
      • 18 dec 2025 - 16:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.179

      Ja met Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley ontmoet Webber bij RB nog zat oude vrienden. Oh wacht...

      • + 4
      • 18 dec 2025 - 16:03
    • HarryLam

      Posts: 5.095

      Piastri zou wel gek zijn als hij de wk auto gaat verruilen voor een 2 knaken auto.

      • + 2
      • 18 dec 2025 - 16:17
    • dutchiceman

      Posts: 5.522

      Bij Ferrari is het een ongekende perst bende.
      Zo is het al jaren.
      Daar valt niks te halen behalve een status al Ferarri rijder.

      Red bull moet het eerst maar even laten zien dat ze echt zonder Newey kunnen.

      De beste kaarten zijn momenteel echt bij McLaren te vinden.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 17:18
    • StevenQ

      Posts: 9.910

      Volgend jaar begint iedereen weer vanaf 0 natuurlijk, dus we moeten eerst even zien wie de nieuwe reglementen het best begrepen heeft volgend jaar

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 17:32
  • Dale U

    Posts: 1.793

    Oscar gaat voor zijn gevoel 2e rijder zijn in 2026 bij McLaren

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 16:27
    Volgens Montoya, ..
    Montoya denkt, ...
    Montoya stelt dat, ...

    Zoals gewoonlijk worden hier weer dingen geplaatst als waarheid terwijl dat helemaal niet zo is!!






    Zo ..

  • bvonk2

    Posts: 206

    Vreemd, Webber gaf zelf vorige week aan dat hij heel tevreden was over hoe het dit jaar is gegaan, maar dat Piastri nog wel in een ontwikkeling fazen zit. Is ook nog maar zijn 3de jaar in f1 en eerste waar hij echt mee deed om de titel.

    Dit is dus vooral wat Montoya denkt en daar wordt door de pers weer een spannende titel bij verzonnen. Met praten met andere teams is niets mis. Dat horen managers te doen.

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 17:23

