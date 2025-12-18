Oscar Piastri heeft een zwaar Formule 1-seizoen achter de rug. Bij McLaren kreeg hij dezelfde kansen als zijn teamgenoot Lando Norris, al ontstond daar twijfel over. Volgens Juan Pablo Montoya weet Piastri dat McLaren niet de ideale plek is voor hem, en hij stelt dat de Australiër al met andere teams praat.

Piastri vocht dit jaar met zijn McLaren-teamgenoot Norris en Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. Norris had in eerste instantie een flinke achterstand op Piastri, en de Australiër gold als de grote favoriet voor de wereldtitel. Terwijl Norris steekjes liet vallen, wist Piastri race na race te winnen. Hij bouwde een flinke voorsprong uit op Norris en ging met een goed gevoel de zomer in.

Na de zomerstop won Piastri in Zandvoort, terwijl Norris uitviel. De Australische coureur leek zich voor te kunnen bereiden op de titel, maar daarna was alles anders. In Monza kreeg Piastri te horen dat hij Norris erlangs moest laten, nadat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. Het zorgde voor twijfel over de interne situatie, en die vraagtekens werden alleen maar groter in Singapore. Norris tikte Piastri aan, maar kreeg geen straf. Piastri's goede vorm verdween als sneeuw voor de zon, en hij werd uiteindelijk derde. De titel ging naar Norris.

Wat brengt de toekomst voor Piastri?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Piastri zich zorgen maakt. De Colombiaan wordt geciteerd door Motorsport Week: "Ik kan je garanderen dat Piastri en zijn manager Mark Webber al met een ander team in gesprek zijn."

"Ik denk niet dat Mark Webber blij was met de ontwikkeling van Oscar bij McLaren. Mark is op zijn beurt ook niet blij met McLaren. Maar de vraag is dan of Oscar ontevreden is met de situatie bij McLaren."

Littekens van Webber

Montoya stelt dat voormalig Red Bull-coureur Webber zijn verleden kan laten meewegen bij deze situatie: "Ik denk dat ze voorzichtig moeten zijn, en ervoor moeten zorgen dat de littekens die Webber heeft overgehouden uit zijn eigen loopbaan, geen invloed hebben op de carrière van Oscar."