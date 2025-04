De Grand Prix van Saoedi-Arabië is na een spannend duel in de eerste bocht gewonnen door Oscar Piastri. Op het Jeddah Corniche Circuit ging de zege naar de McLaren-coureur die zijn wagen bij de start al naast Max Verstappen wist te zetten, die daardoor over de run off area moest. Piastri was van mening dat Verstappen de plek terug moest geven, de Nederlander vond dat hij van de baan werd gedrukt. De Red Bull-coureur kreeg een 5 seconden penalty waardoor Piastri uiteindelijk onbedreigd naar de zege kon rijden. Achter hem finisht Verstappen als tweede met Charles Leclerc in zijn Ferrari die het podium compleet maakt.

