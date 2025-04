De startopstelling voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië is bekend. In de kwalificatie werd de pole position gepakt door Max Verstappen. De tweede tijd werd neergezet door Oscar Piastri, terwijl George Russell de top drie compleet maakte.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon druk. Vrijwel alle coureurs stonden klaar bij de pit exit om het asfalt te betreden. Onder aanvoering van de Haas-bolides van Esteban Ocon en Oliver Bearman ging het spektakel van start. Max Verstappen wachtte iets langer, en toen Lando Norris aan zijn rondje begon kwam de Nederlander naar buiten.

Verstappen was in Q1 snel, en noteerde zelfs de snelste tijd. De aandacht ging echter vooral uit naar het duel om de laatste paar plekjes voor Q2. Op het krappe Jeddah Corniche Circuit was het echter wachten op een foutje. Een plasticzak lag op de racelijn, maar dit werd snel opgelost. Verder raakte een aantal coureurs de muur, en spinde Gabriel Bortoleto aan het einde van de sessie.

Voor de gefrustreerde Bortoleto kwam de sessie hierdoor ten einde. Balend stuurde hij zijn Sauber terug naar de pitlane. Naast de Braziliaan vielen ook Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon af.

Q2

Het tweede deel van de kwalificatie begon iets rustiger. Alleen Williams-coureur Alexander Albon kwam direct de baan op. De overige vijftien coureurs kwamen een paar tellen later naar buiten, en het werd tijd voor een spannende sessie. Een aantal toppers hadden het namelijk zwaar. Vooral Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda moesten flink doortrappen.

Hamilton en Tsunoda kregen het echter voor elkaar om door te stoten naar Q3. Max Verstappen was weer snel bezig, maar hij knalde wel hard op de kerbstones in bochten 4 en 5. Hij vreesde voor schade aan zijn plank, maar na een snelle check van de monteurs van Red Bull kon hij zijn weg weer vervolgen.

Hamilton en Tsunoda stonden in de slotfase van deze sessie nog in de rode zone. Ze wisten zich te verbeteren, maar niet iedereen had zoveel geluk. Albon stelde teleur, en viel af. Naast de Thai was het ook einde verhaal voor Racing Bulls-coureur Liam Lawson, tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en jongelingen Isack Hadjar en Oliver Bearman.

Q3

In het derde gedeelte van de kwalificatie kwam kampioenschapsleider Lando Norris direct de baan op. De andere coureurs wachtten een paar seconden langer, en de druk stond er vol op. Op het krappe circuit moest er iets gebeuren om de strijd open te laten barsten. Piastri noteerde een snelle tijd, toen er ineens met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid.

Norris was te hard over de kerbstone geknald, verloor de controle en raakte de muur. De schade was fors en de rode vlag werd erbij gepakt. Norris was in orde, maar noemde zichzelf wel een 'idioot' over de boordradio. Het was een nieuwe dreun voor de coureur die zichzelf vorige week al volledig afbrandde na een klein foutje.

Door het wegvallen van Norris lagen de opties open. Zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri leek voor de pole te kunnen gaan, maar dat was buiten Max Verstappen gerekend. De viervoudig wereldkampioen zat één week geleden in de put in Bahrein, maar pakte nu een positieve hoofdrol. Hij greep pole, en zijn reactie was tekenend: "Simply Lovely."