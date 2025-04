FIA-blunder levert Sainz bijna gridstraf op voor Saoedi-Arabië

Carlos Sainz kende afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix in Bahrein. Hij viel uit nadat hij schade had opgelopen in een duel met Yuki Tsunoda. Na afloop ontstond er onduidelijkheid, want de stewards gaven Sainz een gridstraf voor de volgende race. Deze straf werd echter ingetrokken nadat duidelijk werd dat de FIA een fout had gemaakt.

Sainz kende een frustrerende race. In een duel met Red Bull-coureur Tsunoda raakte zijn Williams-bolide zwaar beschadigd. Door hun touché belandde er debri op de baan en kwam de Safety Car naar buiten. Sainz had een groot gat in zijn sidepod waardoor het onmogelijk was geworden om de race uit te rijden. De Spanjaard kreeg daarna een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Andrea Kimi Antonelli, en even later gaf hij op.

Verwarring

Na de race brachten de stewards nieuws naar buiten. Sainz had een gridstraf gekregen voor de volgende race, omdat hij zijn tijdstraf niet had ingelost. Er ontstond verwarring, want de stewards trokken dit bericht snel in. Even later werd er een nieuw document naar buiten gebracht waarin alleen werd gesproken over de tijdstraf en twee strafpunten op zijn superlicentie. Het feit dat de stewards snel hun beslissing terugdraaide, had te maken met problemen bij de systemen van de FIA.

Problemen met de systemen

Sainz had namelijk wél zijn tijdstraf uitgezeten voor zijn uitvalbeurt, maar door storingen bij de systemen van de FIA was dit niet goed doorgekomen bij de stewards. De livetiming lag er in de slotfase van de Bahreinse Grand Prix uit, waardoor het voor veel mensen onduidelijk was wie waar reed. Deze problemen werden veroorzaakt door een issue met de tracker op de auto van George Russell. Hierdoor werd niet geregistreerd dat Sainz wel degelijk zijn straf had uitgevoerd, en dat was pijnlijk.

Voor Sainz maakte het allemaal weinig uit. Tsunoda werd niet bestraft voor hun touché, en de Spanjaard is ook niet sterk aan zijn periode bij Williams begonnen. Hij staat momenteel op de zestiende plaats in het wereldkampioenschap met één punt.