Het team van Williams was niet blij met de FIA na afloop van de kwalificatie in Bahrein. Door een blunder van de stewards viel Alexander Albon af in Q1. Teambaas James Vowles was zwaar gefrustreerd na afloop van de sessie op het circuit van Sakhir.

Albon beleefde een frustrerende kwalificatiesessie onder het kunstlicht in Bahrein. De Thaise Brit viel af in Q1, maar eigenlijk had hij door moeten gaan naar Q2. Later in de kwalificatie kwamen de stewards er namelijk achter dat Sauber-coureur Nico Hülkenberg de track limits had overschreden in Q1. Hij ging wel door naar Q2, maar achteraf bleek dat dit niet de bedoeling was. De Duitser werd teruggezet naar de zestiende plek, maar dit was een schrale troost voor Williams.

Frustratie

Albon kreeg immers geen kans om zich te laten zien in Q2. Dit was zeer frustrerend, zo verklaarde Williams-teambaas tegenover Sky Sports: "Ja, ik voel me hier niet goed over. Het is frustrerend. De track limits worden live beoordeeld, maar het resultaat van het onderzoek naar Hülkenberg kwam veel te laat, waardoor we geen kans kregen in Q2. Alex had vandaag zeker de pace om Q3 te bereiken."

Albons tijd was niet goed

Vowles gaf wel toe dat Albon een te langzame ronde had gereden in het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Britse teambaas verklaarde het slechte resultaat: "Ik denk dat we niet bepaald de beste outlap hadden en we werden ook nog eens geblockt. Wat we willen begrijpen, en ik wacht nog op een rapport van de FIA, is waarom dit moment veel te laat werd bekeken, want het is niet zo dat we maximaal één positie konden winnen, het had hier om veel meer posities kunnen gaan."

Voor Williams was niet alles kommer en kwel, want Carlos Sainz wist de achtste tijd te noteren.