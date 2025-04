De kwalificatie in Bahrein kende gisteren een aantal opvallende momenten. De stewards gingen de mist in bij een track limits-overschrijding van Nico Hülkenberg. Na afloop ging de FIA diep door het stof na deze blunder die invloed had op het verloop van de kwalificatie.

Nico Hülkenberg noteerde in Q1 een tijd die goed genoeg was voor een plekje in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hierdoor viel Williams-coureur Alexander Albon af in het eerste gedeelte van de sessie, en dat was een flinke tegenvaller voor de Thai. Toen de kwalificatie verder ging, kwam er een opvallend bericht naar buiten vanuit de FIA. Hülkenberg bleek de track limits te hebben overschreden aan het begin van de kwalificatie, waardoor zijn tijd toch werd geschrapt.

Stewards geven fout toe

Hülkenberg werd teruggezet naar de zestiende plaats, en dat betekende dat Albon een kans had gemist. Als de stewards eerder hadden ingegrepen, had de Williams-coureur immers mee kunnen doen aan Q2. Na afloop van de kwalificatie legden de stewards uit wat er mis was gegaan. Ze gaven aan dat Hülkenberg in Q1 overduidelijk de track limits had overschreden in bocht elf, maar dat ze hier geen bericht van hadden ontvangen. Pas tijdens Q2 hoorden de stewards van de overtreding, en toen was het al te laat.

Ongebruikelijke situatie

De stewards geven eerlijk toe dat het te laat was om in te grijpen, omdat Hülkenberg al was begonnen aan zijn rondjes in Q2. Ze konden hem immers niet weer van de baan te halen. De stewards gaven toe dat het een ongebruikelijke gang van zaken was, en daarom hebben ze besloten om de regels voor dit soort situaties toe te passen. Alle rondetijden die Hülkenberg had genoteerd in Q2 werden geschrapt, en de Duitse Sauber-coureur werd teruggezet naar de zestiende plaats. Voor Albon en Williams was dit slechts een doekje voor het bloeden.