De startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein is bekend. In de kwalificatie werd de pole position gepakt door Oscar Piastri. George Russell staat morgen op de tweede plaats. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon rustig. Weinig coureurs kwamen direct de baan op, waardoor het publiek het moest doen met rondjes van onder meer Fernando Alonso. Max Verstappen was de eerste topcoureur die het oude asfalt van het circuit van Sakhir opdraaide. Hij kreeg al snel gezelschap van veel andere coureurs, maar alle schijnwerpers waren gericht op de regerend wereldkampioen.

Zijn eerste rondje zag er best goed uit, en Verstappen was op weg naar één van de snelste tijden van de dag. In de laatste bocht ging het echter mis, en verremde Verstappen zich. Hierdoor kon hij zijn rondje niet afmaken, en kwam alle druk te liggen op de tweede run. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had het zwaar, en hij verloor zijn snelste tijd vanwege het overschrijden van de track limits. In de tweede run herstelden ze hun fouten, en gingen ze door. Dat gold niet voor Alexander Albon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Oliver Bearman.

Q2

Ook het tweede gedeelte van de kwalificatie begon rustig. Slechts een handjevol coureurs kwam direct de baan op, maar het ging wel om een aantal sterke mannen. Maar voordat ze aan hun snelle rondje konden beginnen, stond het licht alweer op rood. Esteban Ocon was bij het uitkomen van bocht twee hard gecrasht en had zijn Haas veranderd in een hoopje carbon.

De sessie lag een tijdje stil, en bij de herstart was het team van Mercedes iets te enthousiast. Ze stuurden Russell en Antonelli al naar buiten op een moment dat race control nog geen officiële starttijd had gedeeld. Het levert het team een onderzoek van de stewards op.

Max Verstappen kwam daarna wel op het juiste moment naar buiten. De Nederlander was bezig met een snel rondje, maar die brak hij af. In zijn tweede run wist hij door te stoten naar Q3, al was het met de hakken over de sloot. Voor Jack Doohan, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Ocon viel wel het doek.

Q3

De Red Bulls kwamen als eerste de baan op bij de start van het laatste kwalificatiegedeelte. Ze moesten iets verzinnen, want ze zagen er al de hele sessie niet bepaald snel uit. Tsunoda was bij zijn eerste run sneller dan Verstappen, de Nederlandse wereldkampioen had het moeilijk en maakte een foutje. Hij klaagde vervolgens over problemen met zijn remmen, en hij klonk alles behalve tevreden. Hij had zelfs slechts de tiende tijd genoteerd.

In de tweede run leek George Russell een goede kans te maken op de pole position. Hij reed een sterke ronde, en hij liet de McLaren-coureurs werken voor hun geld. Piastri bleef koel en kalm, en noteerde de snelste tijd. De pole was voor hem, terwijl zijn teamgenoot Norris volledig door het ijs zakte. Hij noteerde slechts de zesde tijd, een tegenvallend resultaat. Max Verstappen noteerde slechts de zevende tijd, maar hij heeft morgen wel zich op zijn titelrivaal Norris.