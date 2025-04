De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Bahrein zit erop. Op het circuit van Sakhir werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

In het snikhete Bahrein hadden de teams en coureurs geen haast. Toen de lichten op groen schoten, stonden de meeste coureurs nog in de pitlane. Lando Norris zat lekker te babbelen op de pitmuur, Max Verstappen stond te wachten in de pitbox en Nico Hülkenberg zat in de cockpit om wat zaken te bespreken met zijn monteurs. Alleen bij Haas hadden ze er zin in, Oliver Bearman en Esteban Ocon kwamen direct de baan op.

Bij Ferrari kozen ze voor een andere aanpak dan hun concurrenten. Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen vroeg de baan op, en ze draaiden direct hun rondjes op de zachte banden. Er was veel wind, en dat was dan ook een aandachtspunt voor de coureurs. Na een kwartiertje werd het druk op het Bahreinse asfalt, en stuurde ook Verstappen zijn wagen naar buiten.

Uitstapjes

Verstappen had het niet makkelijk in zijn eerste rondjes. Hij kwam direct naar buiten op de softs, en hij noteerde direct een paarse tijd in de eerste sector. Verstappen kon zijn rondje niet afmaken, omdat hij wijd ging in bocht elf. Zuchtend meldde hij zich op de boordradio om aan te geven dat het verschrikkelijk was. Hij was niet de enige coureur die wijd ging, even daarvoor had Gabriel Bortoleto kennisgemaakt met de stoffige uitloopzones.

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris maakten weer indruk. Ze kwamen direct de baan op met zachte banden, en ze waren in deze eerste run sneller dan de rest van het veld. Hun voorsprong in deze run bedroeg bijna een seconde, al hadden nog niet alle toppers op dit moment een rondje gereden op de snelle softs. Verstappen was na zijn momentje direct weer naar binnen gedoken, en halverwege de sessie had hij nog geen tijd genoteerd.

Hülkenberg

Verstappen kreeg bij zijn tweede poging geen kans om een snelle rondetijd te noteren. In bocht tien had Hülkenberg zijn Sauber naast de baan geparkeerd. Hij meldde zijn team dat zijn auto zichzelf had uitgeschakeld, en hij kon de bolide niet meer aan de praat krijgen. De wedstrijdleider koos voor een Virtual Safety Car, waardoor de marshalls de kan kregen om de zwartgroene Sauber achter de vangrail te parkeren.

Verstappen trapt het gas in

Toen de baan weer werd vrijgegeven, kon Verstappen eindelijk het gas in trappen. Dat deed de Nederlander dan ook, en hij noteerde de tweede tijd. Hij was sneller dan de McLaren van Norris, maar moest wel 0,234 seconden toegeven op Oscar Piastri. Verstappen had geen makkelijk rondje, want hij raakte nog wel met een wiel de grindstrook naast de baan.

Zijn concurrenten hadden het ook niet makkelijk. Charles Leclerc zag dat zijn linker buitenspiegel van de auto was gevlogen, terwijl George Russell zelf van de baan vloog. Hij worstelde met zijn Mercedes, spinde en zocht daarna de pits op. Teleurgesteld ziet hij weten dat hij nog nooit zo weinig grip heeft gehad in een Formule 1-auto.

Megatijd Piastri

In de slotfase van de training besloten een aantal coureurs nog even te pushen. Fernando Alonso kende een goede sessie, en zag alleen de toppers voor zich staan. Alexander Albon trapte daarna het gas in, en hij pakte die vierde tijd van Alonso af. Verstappen en Norris gingen er ook nog even goed voor zitten, en Verstappen wist zijn tijd te verbeteren. Hij schoot naar de eerste plaats, maar die plek werd direct overgenomen door de verrassende Pierre Gasly.

Grote achterstand

Verstappen en Gasly werden echter op 1,3 seconden gezet door Oscar Piastri. Hij perste alles uit zijn McLaren, en hij deelde een nieuwe waarschuwing uit aan de concurrentie. Veel coureurs verbeterden zich, maar niemand was in staat om in de buurt van Leclerc te komen. Ook Norris lukte dat niet, hij moest 0,668 seconden toegeven op zijn teamgenoot. Verstappen was niet tevreden, en moest genoegen nemen met de achtste tijd.