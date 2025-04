Carlos Sainz kreeg vorige week in Japan een zware boete voor het missen van het volkslied. De Spanjaard haalt daar nu zijn schouders over op, maar dat levert hem mogelijk nog een boete op. In zijn verhaal gebruikte hij namelijk het woordje 'shit'.

Sainz kende een lastig weekend in Japan. Hij kon zich niet mengen in de strijd om de WK-punten, en vlak voor de race kampte hij ook nog eens met maagklachten. Hij werd snel behandeld door een arts, en verscheen net te laat bij het volkslied. Dat is tegen de regels van de FIA, en ondanks zijn goede excuus besloten ze hem toch op de bon te slingeren. Sainz ontving een boete van 10.000 euro.

Gaat te ver

In Bahrein moest Sainz verschijnen bij de persconferentie van de FIA. Hier werd hij gevraagd naar de opmerkelijke boete die hij in Japan ontving: "Ik ben een groot voorstander van zorgvuldigheid. Ik stak mijn hand als eerste op om te zeggen dat ik te laat was. Mijn excuses. Maar tegelijkertijd was ik slechts vijf seconden te laat en daar moet ik 10.000 euro voor betalen. Wat het punt hier ook is, het gaat voor mij te ver om deze boetes te moeten betalen."

Shit happens

Dit jaar staan er ook torenhoge boetes op het schelden tijdens een persconferentie. Daar lijkt de Spaanse Williams-coureur geen boodschap aan te hebben als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik weet niet of ik een nieuwe boete ga krijgen of niet, maar shit happens. Zo gaat het gewoon soms. Dit was een dure, van 10.000 euro... Voor mij is dat nogal teleurstellend voor iets van slechts vijf seconden. Ik hoop dat iemand me kan vertellen waar het geld naartoe gaat, of het bijvoorbeeld naar een goed doel gaat."

Een boete voor schelden zal waarschijnlijk iets hoger liggen, al heeft men in de Formule 1 nog geen straffen uitgedeeld voor dit vergrijp.