De tweede vrije training van vandaag is een feit. In deze sessie ging de snelste tijd naar Oscar Piastri. Onder het kunstlicht in Sakhir werd de tweede tijd neergezet door Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Met Max Verstappen weer in de cockpit ging de tweede vrije training van start. Charles Leclerc, die net als Verstappen zijn auto in VT1 had afgestaan aan een rookie, kwam als eerste de baan op. Hij kreeg direct gezelschap van een grote hoeveelheid andere coureurs. De omstandigheden waren vergelijkbaar met die van de kwalificatie en de race, dus elk rondje was belangrijk.

Verstappen

Red Bull had ervoor gekozen om Verstappen de baan op te sturen met een setje softs. Op de banden met de rode wangen begon Verstappen goed aan zijn rondje. Hij noteerde paarse sectortijden, maar moest zijn ronde afbreken nadat hij wijd ging. Hij klaagde over problemen, en stelde dat de auto teveel stuiterde. Hij was zeker niet de enige coureur die even de uitloopstroken betrad. Dit gold ook voor Lando Norris en Charles Leclerc.

Stuurprobleem Alonso

Ook Fernando Alonso reed door de uitloopzone. Bij de Spaanse Aston Martin-coureur ging het echter niet om een foutje, maar om een bijzonder probleem. Alonso reed namelijk rechtdoor, omdat hij ineens zijn stuur in zijn handen had. Zijn stuurwiel was losgeschoten, waardoor hij moest proberen om het ding weer terug te plaatsen. Het lukte hem, maar hij moest terug naar de pits. Geïrriteerd stapte hij uit, terwijl de monteurs het probleem onderzochten.

Alonso stond geruime tijd binnen, en Aston Martin moest een aantal onderdelen vervangen. Zijn concullega's reden op dat moment op de zachte banden. Voor het eerst dit weekend konden ze gaan pushen onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de kwalificatie.

Bijna een seconde voorsprong

Max Verstappen leek een goede ronde te rijden. Hij noteerde de snelste tijd, maar al snel kwam hij in de schaduw te staan van de McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris waren veel sneller, en Verstappen moest bijna een seconde toegeven op de papajakleurige bolides. Niet alleen Piastri en Norris waren sneller, ook de Mercedessen en de Racing Bull van Isack Hadjar waren sneller. Voor het Franse talent was dit weer een mooie opsteker.

Klachten van Verstappen

Ook Charles Leclerc ging sneller dan Verstappen, en dat zal hem niet tevreden stellen. De Nederlander klaagde tijdens de sessie over de nodige problemen. Zo stelde hij dat de remmen niet goed reageerde in de laatste bocht. Hij was niet de enige coureur die het zwaar had op dit punt, meerdere coureurs maakten hier een uitstapje naar de uitloopzone.

Verstappen bleef klagen over problemen met zijn remmen. Het was echter niet zo dat zijn concurrenten het makkelijk hadden in deze training. De coureurs van McLaren maakten regelmatig een uitstapje naast de baan, en verder waren de verschillen opvallend groot.