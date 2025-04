De startopstelling voor de Japanse Grand Prix is bekend. Op het circuit van Suzuka werd in de kwalificatie de pole position een prooi voor Max Verstappen. Hij was sneller dan Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Onder aanvoering van de Haas-bolides ging het eerste gedeelte van de kwalificatie van start. De meeste coureurs kwamen snel de baan op, want er was geen tijd te verliezen. Een nieuwe bermbrand leek in ieder geval uitgesloten te zijn, want de marshalls hebben er alles aan gedaan om het gras naast de baan vochtig te houden.

Op de baan probeerde Lewis Hamilton het op mediums, maar al snel kwamen ze er bij Ferrari achter dat dit de verkeerde tactiek was. Ze gaven hem een setje softs, waarna hij enigszins simpel door wisten te stoten naar Q2. Ook Yuki Tsunoda bereikte zonder problemen de tweede sessie, en dat is een hele opluchting voor Red Bull.

Tsunoda's oud-teamgenoot Isack Hadjar beleefde een pijnlijke sessie. Hij had een probleem in de cockpit, het leek te gaan om een issue met zijn gordels. Hij was niet happy, en hij speelde een hoofdrol met zijn paniekerige boordradio's. Hadjar ging wel door, maar dat gold niet voor Lance Stroll die een tripje door de grindbak maakte. Daarnaast vielen ook Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Jack Doohan af.

Q2

Max Verstappen liet er geen gras over groeien bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij kwam direct de baan op, maar na één getimed rondje mocht hij weer naar binnen. Hetzelfde gold voor zijn concullega's, want een oud probleem had weer de kop opgestoken. De marshalls hadden het gras toch niet nat genoeg gemaakt, want er was wederom een bermbrandje.

Na een aantal minuten wachten ging de sessie weer verder. Yuki Tsunoda hoopte zijn thuispubliek te kunnen laten juichen, maar hij stelde teleur. Voor het eerst dit weekend kwam hij niet in de buurt van Verstappen, en noteerde hij slechts de vijftiende tijd. Ook Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Liam Lawson vielen af. Sainz zal zich na de kwalificatie bij de stewards moeten melden voor het blokkeren van Lewis Hamilton.

Q3

De coureurs kwamen direct de baan op voor hun eerste run in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Voor Max Verstappen was het een goede eerste run, want hij wist de sterke George Russell te verslaan. Alleen Piastri ging sneller, waardoor Verstappen mocht blijven dromen. Kampioenschapsleider Norris kwam op zijn beurt tijd te kort, en hij wist dat hij in de tweede run hard moest gaan pushen.

De McLarens leken de dienst te gaan uitmaken in de laatste run in de kwalificatie. Lando Norris ging snel, en het leek erop dat niemand hem zou kunnen verslaan. Maar Max Verstappen liet zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. Hij trapte hard door, en niemand kon hem verslaan. Hij versloeg de onverslaanbare McLarens, en liet de Japanse fans juichen. In de kleuren van Honda mag hij morgen op de eerste plek starten.