De eerste vrije training op het circuit van Suzuka zit erop. Op de Japanse baan werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd werd in deze sessie een prooi voor George Russell, terwijl de top compleet werd gemaakt door Charles Leclerc.

De eerste training in Japan begon druk. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt, en de coureurs maakten kennis met de verse asfaltlaag op een aantal delen van het circuit. Thuisrijder Yuki Tsunoda kwam ook direct naar buiten. Voor het eerst maakte hij meters als Red Bull-coureur, en het begin van zijn sessie was niet slecht.

Red Bull had Tsunoda en Max Verstappen direct op de zachte band de baan opgestuurd. Verstappen begon goed, en noteerde direct de snelste tijd. Tsunoda moest overduidelijk nog een beetje wennen, en hij had een aantal 'snaps'. Zijn tijden oogden aardig, al gaf de Japanner toe dat hij nog niet aan het pushen was. Hij liet wel weten dat de balans in orde was.

De Japanners

Tsunoda was niet de enige Japanner op de baan in de eerste vrije training. De Red Bull-man kreeg gezelschap van Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa. Hij stapte in bij Alpine, waar hij in deze training Jack Doohan verving. Ook hij begon aardig, al draaide het voor hem niet om het rijden van snelle tijden. Carlos Sainz moest op zijn beurt nog wennen aan het feit dat hij voor Williams reed, want hij miste zijn pitbox toen hij naar binnenkwam.

Situatie bij Verstappen

De tijden van Max Verstappen in de openingsfase van de training zagen er goed uit. De Nederlandse regerend wereldkampioen was echter niet helemaal tevreden. Hij liet zijn team weten dat er iets vreemds aan de hand was, want hij stelde dat zijn auto flexde. Wat hij hier precies mee bedoelde was niet helemaal duidelijk, maar het was geen fijn gevoel voor de Red Bull-man.

Russell bleef er snel uitzien tijdens de pushrondjes. Verstappen klaagde over zijn flexende auto, maar ook hij zag er niet slecht uit qua rondetijden. Opvallend genoeg was zijn voorsprong op zijn nieuwe teamgenoot Tsunoda niet zo heel groot. De Japanner zag er zelfs best snel uit, maar hij liet zijn nieuwe team weten dat hij zich niet wilde focussen op de rondetijden.

Norris

Wereldkampioenschapsleider Lando Norris had het was lastiger. De McLaren oogde iets minder snel, en hij moest zijn snelle rondje afbreken na een momentje in de laatste bocht. De Britse coureur ging wijd in de laatste bochtencombinatie en dat leverde hem een tripje door het grind op. In zijn tweede push lap ging het beter, en noteerde hij de snelste tijd van dat moment.

De verschillen in deze training waren niet heel groot. Veel coureurs zaten binnen een seconde van de snelste tijd, en er waren weinig vreemde momenten. Het feit dat Tsunoda in staat was om in de buurt te blijven van Verstappen, zal Red Bull redelijk tevreden stellen, al was het nog maar de eerste vrije training. Norris ging snel, maar hij klaagde wel over problemen met zijn banden. Andrea Kimi Antonelli zorgde op zijn beurt voor een beetje spektakel met een tripje door de grindbak.