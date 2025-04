Het is geen geheim dat er wordt nagedacht over een Grand Prix in Thailand. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bezocht recent de Thaise premier, en er lijkt een soort charmeoffensief te zijn gestart. Ook Alexander Albon spreekt nu zijn steun uit voor een Grand Prix in Bangkok.

Er is veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. Meerdere steden, landen en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. In de afgelopen weken werd de interesse vanuit Thailand steeds groter. Na afloop van de Australische Grand Prix vloog Formule 1-CEO Stefano Domenicali door naar Bangkok, waar hij een ontmoeting had met premier Paethongtarn Shinawatra.

Stratencircuit

In de weken daarna werd duidelijk dat de interesse van Thailand in een Grand Prix zeer serieus was. Ze presenteerden een plan voor een stratencircuit in Bangkok, en Domenicali was onder de indruk. Enkele dagen later werd duidelijk dat ze een voorkeur hebben voor een race in de wijk Chatuchak. Deze wijk is vooral bekend vanwege een beroemde en zeer grote markt. De Thaise overheid liet tevens weten dat ze denken aan 2028 als het eerste jaar voor een Grand Prix.

Albon

De organisatie krijgt veel steun. Ze zetten deze week een andere belangrijke stap, aangezien Alexander Albon publiekelijk zijn steun voor een Grand Prix heeft geuit. In de dagen voorafgaand de Japanse Grand Prix bracht Albon een bezoek aan premier Shinawatra in Bangkok. Albon rijdt onder een Thaise licentie in de Formule 1, maar is geboren in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn bezoek ging hij op de foto, sprak hij zijn steun uit voor de race en werd hij bedankt voor zijn voorbeeldfunctie.

Rwanda & Zuid-Afrika

Of er een Thaise Grand Prix gaat komen, is nog zeer onzeker. Er liggen namelijk meerdere kapers op de kust voor een plekje op de F1-kalender. Domenicali liet recent in een interview met ESPN doorschemeren dat er zeker 35 partijen interesse hebben in het organiseren van een Grand Prix. Weinig partijen zijn naar buitengekomen met hun plannen. Naast Thailand hebben ook Rwanda en Zuid-Afrika plannen gepresenteerd.