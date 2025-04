Het is geen geheim meer dat Thailand interesse heeft om een Grand Prix te organiseren. Eerder deze maand was er een ontwikkeling dat Thailand een stratencircuit door Bangkok wil gaan organiseren. Stefano Domenicali is zelfs al langs geweest in Bangkok.

Het is nu duidelijk dat Domenicali en de SAT (Sports Authority of Thailand) een overeenkomst hebben over de Grand Prix in Thailand. Een memorandum zal al getekend zijn, meldt de Bangkok Post. Door dit te tekenen hebben beide partijen ingestemd in de toekomst samen te gaan werken voor een Formule 1-evenement.

Ligging

Het begint al bijna een zekerheid te worden waar in Bangkok de race gereden moet gaan worden. De voorkeur van de groep van minister Sorawong Thventhong lijkt te liggen in het noordelijke gedeelte van de stad. De wijk heet Chatuchak, al heeft het comité nog heel wat andere opties voor zich. De groep wil al in gesprek gaan met de inwoners van Chatuchak. Het comité is nu bezig met een tijdlijn maken met als eindpunt een Grand Prix in 2028.

"Het belangrijkste is dat we de gemeenschap en de mensen in het gebied, die de gevolgen ondervinden van de race, begrijpen. We zijn het er allemaal over eens dat het organiseren van een F1-evenement voor alle betrokken partijen gunstig moet zijn, vooral voor de mensen die in het gebied wonen", vertelt de SAT-bestuurder, Gongsak Yodmani, aan Bangkok Post. "We moeten ze laten weten dat we toegewijd zijn om de impact op het milieu en qua geluid te minimaliseren en ervoor willen zorgen dat de locals geïnformeerd en gecompenseerd worden."

Groei in de motorsportwereld

Thailand groeit enorm in de autosport. De MotoGP was al in 2018 voor het eerst gehouden in Thailand op het Buriram International Circuit en daar willen ze dus 10 jaar later, in 2028, een Thaise Grand Prix in de straten van Bangkok aan toevoegen.