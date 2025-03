Carlos Sainz kent nog geen goede seizoenstart bij het team van Williams. De Spanjaard viel uit in het eerste weekend van het seizoen en in China ontving hij een punt, na diskwalificatie van Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Pierre Gasly.

Sainz zelf zegt verbaasd te zijn over de problemen die hij heeft bij de Williams en vooral de acclimatisatie aan de auto lijkt een pijnpunt te zijn voor de viervoudig racewinnaar. Het was zeker niet het weekend waar Sainz op gehoopt had.

Prestaties

Teamgenoot Alex Albon doet het dan ook stukken beter dan de Spanjaard. Hij kwalificeerde zich al op de negende en tiende plaats voor de sprint en de race, terwijl Sainz niet verder kwam dan de 13e en 15e plek. Ook in de race was het Albon die beter presteerde dan Sainz Jr., waarop de Spanjaard zegt moeite te hebben met de performance van de auto.

"We hadden het goed voor elkaar met de strategie, maar helaas was de snelheid van de auto niet goed genoeg... We waren er gewoon niet, we worstelden weer met de voorbanden", zei Sainz. "Ik ben eerlijk gezegd een beetje verbaasd, niet blij, want sinds ik in deze auto zit, was ik erg snel tijdens het testen, dus ik weet niet waar het tempo dit weekend is gebleven. We hebben in ieder geval 10 dagen om te analyseren wat er misging en een plan op te stellen om sterker terug te komen in Japan."

Shock

Carlos Sainz kende een heuse shock. Na snel in Bahrein te zijn, leek de snelheid voor hem van zich af te vallen. De Spanjaard baalt daar enorm van. Hij heeft natuurlijk al vier races gewonnen en weet hoe het is om in goede én snelle vorm te zijn.

Ondanks de snelste tijd tijdens de testdagen had Sainz nog niet het maximale uit de Williams gehaald. Hij zegt zelf dat hij nog een beetje zoekende was: "Ik ga de eerste races in zonder te weten waar het laatste beetje prestatie van de auto zit," zei hij vorige maand. "Ik was een beetje de weg kwijt, niet wetende of ik met deze auto meer moet pushen bij het insturen of meer moet focussen op de minimumsnelheden, of dat ik meer moet focussen op de exits."