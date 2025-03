Het team van Williams is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Door twee sterke races in Australië en China staan ze nu al op zeventien WK-punten. Voor Williams is dit een mooie mijlpaal, want vorig jaar pakten ze in één heel seizoen zeventien punten.

Het team van Williams wil de komende jaren stappen omhoog gaan zetten. Na jaren vol tegenslagen wil het team onder leiding van teambaas James Vowles terugkeren aan de top. Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, was het de verwachting dat ze dit seizoen als een soort tussenjaar zouden zien. Vooralsnog gaat het echter zeer goed, en lijkt het erop dat ze 2024 gaan overtreffen.

Diskwalificaties

In Australië en China wist Williams namelijk zeer goed te presteren. In Australië werd Alexander Albon als vijfde geklasseerd, en in China profiteerde Williams optimaal van de diskwalificaties van de Ferrari's en Pierre Gasly. Albon schoof hierdoor op naar de zevende plaats in de uitslag, en Carlos Sainz werd hierdoor tiende. De hoog aangeschreven Spanjaard pakte hiermee zijn eerste puntje in dienst van Williams.

Mooie cijfers

Williams staat hierdoor op zeventien punten na twee raceweekenden. Hierdoor staan ze momenteel op de gedeelde vierde plaats in het constructeurskampioenschap met net zoveel punten als Ferrari. Het is een mooie statistiek voor Williams, maar deze cijfers zijn nog mooier voor Williams dan men denkt. Ze hebben namelijk nu al evenveel punten als in 2024. Dat betekent dat ze naar boven kunnen gaan kijken.

2023

Williams mag dromen van nog betere resultaten en nog meer punten. De kans is nu zeer groot dat ze veel hoger gaan eindigen dan in 2024. De kans is zelfs aanwezig dat Williams het beter gaat doen dan in 2023. In dat seizoen eindigden ze op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met 28 WK-punten. Voor Williams is het hoe dan ook een jaar waar ze nu al blij mee zijn.