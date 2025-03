De startopstelling voor de Chinese Grand Prix is bekend. De pole position in de kwalificatie werd zojuist gepakt door Oscar Piastri. Hij deelt morgen de eerste startrij met George Russell, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon druk. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op, behalve de Mercedessen en Max Verstappen. Ze namen de tijd om het asfalt te betreden, en op die baan gebeurde er van alles in de eerste minuten. Jack Doohan spinde in zijn Alpine, Charles Leclerc verremde zich en Lando Norris verloor zijn rondetijd voor het overschrijden van de track limits.

Norris en Leclerc hadden het lastig. Ze maakten meerdere foutjes, waardoor ze tot het allerlaatste moment moesten vrezen voor een pijnlijke exit. De man die het het moeilijkst had, was wederom Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander staat al in zijn tweede weekend als Red Bull-coureur onder reusachtige druk. Hij was weer de langzaamste, leek gele vlaggen te negeren en werd ook nog eens bijna van zijn sokken gereden door Pierre Gasly. Naast Lawson vielen ook Gasly, Oliver Bearman, Doohan en Gabriel Bortoleto af.

Q2

Ook het tweede gedeelte van de kwalificatie begon druk. Alleen Nico Hülkenberg bleef iets langer in de pitlane hangen, maar verder was het direct druk op de baan. De Racing Bulls waren opvallend snel, en dat betekende dat de andere coureurs uit het middenveld nog harder moesten pushen om een plekje bij de laatste tien te pakken. Ook een aantal grotere namen moesten opletten, want de verschillen waren zeer klein.

Eén van de coureurs die moest opletten, was Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse debutant ziet er het hele weekend al sterk uit, maar nu had hij wat momentjes. Hierdoor ging hij een aantal keren wijd, en hij liet zijn team ook nog weten dat zijn magic-knop vastzat. Dit probleem werd snel opgelost, maar tot een snelle tijd kwam het niet. Hij had het geluk dat andere coureurs nog langzamer gingen, waardoor hij Q3 bereikte. Dat gold niet voor Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll en Carlos Sainz.

Q3

Max Verstappen kwam als eerste de pitlane uit bij de start van het derde en beslissende kwalificatiedeel. Na twee bochten werd hij echter ingehaald door George Russell, die nogal wat haast had. Verstappen kende een goede eerste run, maar werd daarin wel verslagen door de McLarens. De verschillen waren echter niet zo groot, waardoor er nog van alles mogelijk was in de tweede run.

In die tweede run waagden meerdere coureurs een poging. Verstappen kwam echter te kort, waardoor er een '3' voor zijn naam stond. Het leek erop dat hij genoegen moest nemen met deze plaats, maar George Russell had andere plannen. De Mercedes-coureur reed een ijzersterke laatste ronde, waardoor hij bijna de pole pakte. Hij kwam net te kort, waardoor de pole ging naar Piastri. De Australiër heeft al veel bereikt in zijn korte loopbaan, maar dit was pas zijn eerste pole position in de koningsklasse van de autosport.