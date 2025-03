De eerste sprintrace van 2025 is een feit. Op het Shanghai International Circuit ging de sprintzege naar Lewis Hamilton. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd. De top drie werd op het Chinese asfalt compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met Nico Hülkenberg in de pits ging de sprintrace in Shanghai van start. Max Verstappen had zijn Red Bull op een aanvallende manier in zijn gridplaats gezet, en zijn intenties waren duidelijk: hij wilde de aanval openen. Lewis Hamilton kwam echter beter weg, waardoor de Brit de koppositie wist te behouden. Verstappen sloeg een aanval van Oscar Piastri af, en ging op jacht naar Hamilton.

Norris

Hamilton sloeg echter een gat, waardoor het verschil al snel groeide tot ruim een seconde. Lando Norris moest op dat moment al achtervolgen. De wereldkampioenschapsleider ging wijd, waardoor hij veel plekken verloor. Norris viel terug naar de negende plaats, hierdoor werd het voor hem een lastig verhaal. Hij moest de aanval gaan openen op de Aston Martin van Lance Stroll.

Terwijl Norris er alles aan deed op dichter bij Stroll te komen, gebeurde er nog veel meer. Piastri opende de jacht op Verstappen, terwijl de Nederlander zelf binnen een seconde van Hamilton was gekomen. Verstappens Red Bull-teamgenoot Liam Lawson deed zijn best om naar voren te komen. De Nieuw-Zeelander vocht zich langs Jack Doohan, maar ze raakten elkaar wel op de wielen. Doohan ging hierdoor wijd, en het liep met een sisser af.

Waarschuwing

Verstappen kwam op zijn beurt steeds dichter bij de Ferrari van Hamilton. Het gat met Piastri was gegroeid, waardoor Verstappen bloed rook. Verstappen moest ook opletten, want hij kon zomaar zijn banden kapot rijden in de achtervolging op Hamilton. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase waarschuwde hem hier dan ook voor over de boordradio.

Verderop in het veld ontstonden er een aantal spannende duels. Isack Hadjar vocht een spannend duel uit met Gabriel Bortoleto, waarna hij ook probeerde om Pierre Gasly aan te vallen. Lawson bemoeide zich ook met dit duel, maar hij verloor een onderdeeltje. Hij kon echter zijn weg vervolgen, en zijn eerdere duel met Doohan had hem ook geen straf opgeleverd.

Aanval openen

Vooraan het veld had Hamilton een gaatje geslagen ten opzichte van Verstappen. De voorspelling van de Nederlander kwam uit: hij moest meer naar achteren kijken dan naar voren. Piastri had namelijk het gat dichtgereden, en hij deed er alles aan om de aanval te openen. Het was echter lastig, en de Australiër had de nodige moeite om de Red Bull voorbij te steken. Hij reed geruime tijd in de DRS, maar kwam er zelfs niet langs op het rechte stuk.

Dode banden

Piastri probeerde het daarna bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen verdedigde, waardoor Piastri iets nieuws moest gaan verzinnen. De Nederlander had het lastig, en liet zijn team weten dat zijn voorbanden allebei 'dood' waren. Op het lange rechte stuk wist Piastri daarna weer geen aanval te openen, en hetzelfde gold voor de eerste bocht. Het was een interessant duel, en het was een groot voordeel voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kon hierdoor zijn voorsprong uitbreiden.

Succesvolle aanval

In de vijftiende ronde was het eindelijk prijs voor Piastri. Hij zette zijn DRS open, stuurde zijn McLaren naast de Red Bull en gleed naar de tweede plaats. Verstappen bleef heel eventjes achter Piastri rijden, maar zwaaide toen met de witte vlag. Hij liet een gaatje vallen, en leek genoegen te nemen met de derde plaats. Piastri's teamgenoot Lando Norris zat nog steeds vast achter Stroll, wat een klein voordeeltje was voor Verstappen.

Doohan

Hamilton had een gat geslagen, waardoor zijn zege niet in gevaar kwam. De Brit juichte, en zijn vader Anthony klapte zijn handen stuk in de pitlane. In de laatste ronde raakte Jack Doohan nog de Sauber van Bortoleto, waardoor de Braziliaan spinde. Doohan werd nog geraakt door de andere Sauber van Hülkenberg. De Australische Alpine-coureur viel terug naar de laatste plaats, en gaf de sprintrace een spectaculair einde.