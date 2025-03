Albon beleeft droomweekend: "Dacht aan het podium"

Alexander Albon was de grootste verrassing van de Australische Grand Prix. Na een geweldige kwalificatie reed hij een foutloze race en profiteerde hij van de omstandigheden. Albon was heel erg trots op het resultaat, en hij stelt dat hij heel eventjes heeft gedroomd van het podium.

Albon vocht tijdens de Grand Prix lange tijd met de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Een plekje in de toptien leek zeker te zijn, maar in de slotfase ging het figuurlijke zonnetje schijnen voor Albon. Het begon hard te regenen, en bij Williams maakten ze de juiste strategische gok. Albon hield zelf het hoofd koel, maakte geen fout en kwam op een prachtige vijfde plek over de streep. Hij werd als vierde gekwalificeerd, maar dat werd teruggedraaid na een protest van Mercedes.

Kers op de taart

De Thaise Brit had enorm genoten van de Grand Prix. Het goede resultaat zorgde voor een enorme grijns op zijn gezicht. Bij Sky Sports legde hij het uit: "Ik dacht zeker aan het podium, maar in deze omstandigheden draait het er vooral om dat je moet overleven. Ik ben echt heel erg blij voor het team. We hadden een geweldige test in Bahrein, we hadden hier goede dagen op vrijdag en zaterdag, en de zondag was echt de kers op de taart."

Worstelen met de regen

Albon geeft ook eerlijk toe dat het een enorm zware Grand Prix was. De Thaise Williams-coureur moest zich door de regenval heen worstelen: "Het is echt heel tricky in deze omstandigheden. De auto's zijn zo laag afgesteld, je voelt de verf gewoon. We hadden een goede pace te pakken en bij de herstarts voelden we ons sterk. Er zijn nog veel dingen die we kunnen leren, en dit is opwindend. De verschillen zijn zo klein, en als je het goed doet kan je strijden met de topteams. Het gaat echt een flink gevecht worden."