Het team van Mercedes heeft na de Grand Prix van Australië aan de bel getrokken bij de stewards. De Duitse renstal is het namelijk niet eens met een tijdstraf voor Andrea Kimi Antonelli. Hij kreeg vijf seconden straftijd voor een unsafe release in de slotfase.

Antonelli reed een geweldige race in Australië. De 18-jarige Italiaan kwam vanuit het achterveld naar voren, en dat resulteerde in een knappe vijfde plaats. Hij kwam eigenlijk als vierde over de streep, maar de stewards hadden in de slotfase ingegrepen waardoor hij een plekje was teruggevallen. Antonelli had namelijk een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor een unsafe release in de slotfase van de Grand Prix.

Pitstops

Het moment werd niet uitgezonden op televisie, waardoor het onduidelijk was wat er precies was gebeurd. Het lijkt erop dat het misging tijdens de pitstopserie toen het in de slotfase hard begon te regenen. Meerdere coureurs doken toen naar binnen om snel de slicks in te wisselen voor de inters. Ook Antonelli deed dit, en het moment speelde een belangrijke rol bij het verloop van zijn race. Hierdoor kon hij namelijk naar voren komen, en kon hij nog even vechten met de Williams van Alexander Albon.

Right to review

Bij Antonelli's werkgever Mercedes zijn ze het niet eens met deze zware straf. Ze hebben dan ook een zogenaamde Right to Review aangetekend. Dit betekent dat de uitslag van de Grand Prix nu nog niet vast staat. Mercedes is het niet eens met de tijdstraf, en daarom gaan ze nu naar de stewards. Daar zal er in twee delen naar de right to review worden gekeken. Ze gaan eerst kijken of Mercedes bewijs heeft dat een nieuwe blik werpt op de zaak. Als ze nieuw, belangrijk bewijs hebben dat de stewards nog niet eerder hebben gezien, dan wordt er daadwerkelijk inhoudelijk gekeken naar de straf.

Nieuwe beelden

Vrijwel direct nadat de FIA bekendmaakte dat Mercedes in beroep was gegaan, kwamen de stewards met een besluit naar buiten. Ze hadden de right to review goedgekeurd, omdat Mercedes met nieuw bewijs was gekomen dat een nieuwe blik op de zaak worp. Dit betekende dat ze nog een keer gingen kijken naar de straf.

Mercedes had camerabeelden van de roll hoop camera ingestuurd als bewijs. Deze beelden waren eerder nog niet beschikbaar, en het was dus nieuw bewijs. Op de nieuwe beelden was te zien dat Antonelli nog over de witte lijn was gegaan, en dat hij in zijn spiegels had gekeken om de naderende Nico Hülkenberg in de gaten te houden. Ook vormde hij geen gevaar voor de monteurs van McLaren.