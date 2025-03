Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Australië de derde tijd achter de twee McLarens. Opvallend genoeg werd Verstappen eerder deze week in verband gebracht met een overstap naar McLaren. De Nederlander moet hard lachen om de interesse van McLaren-CEO Zak Brown.

Verstappen is in de afgelopen maanden wel vaker in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam werd genoemd bij Aston Martin en Mercedes, maar afgelopen week werd hij ook genoemd bij McLaren. De Telegraaf meldde dat Zak Brown recent heeft geïnformeerd naar de contractsituatie van Verstappen bij Red Bull. Het ging echter niet om een wild gerucht, want Brown gaf bij de krant toe dat hij dit had gedaan, hij stelde wel dat het nooit tot concrete gesprekken is gekomen.

Geen tijd verspillen

Verstappen werd zelf ook naar de kwestie gevraagd. De Nederlander haalde zijn schouders erover op in gesprek met Viaplay: "Ik ben niet bezig met speculeren. Daar houd ik over het algemeen al niet van, daar moet je gewoon niet aan mee gaan doen. Ik ga nu mijn elfde seizoen in de Formule 1 in, dus daar ga ik mijn energie ook niet aan verspillen."

Goed op zijn plek

Verstappen moet er voorlopig niet aandenken om te vertrekken bij Red Bull. De regerend wereldkampioen reageert er duidelijk op: "Ik denk dat er veel zaken worden geschreven. Ik zit hier gewoon goed op mijn plek. Natuurlijk willen we nu wat sneller gaan, maar dat wil iedereen, denk ik. Ik doe gewoon mijn best en daarnaast ben ik druk bezig met andere zaken. Daar kan ik mijn passie in kwijt. Dan ga ik lekker naar huis en ben ik fijn thuis met mijn vrienden en familie om dingen te kunnen doen."

Verstappen veel te duur

Brown heeft toegegeven dat hij een belletje heeft gepleegd met de mensen rondom Verstappen. Als de Nederlander wordt gevraagd naar dit telefoontje, reageert hij lachend: "Er is niet naar mij gebeld in ieder geval! Hij heeft mij niet gebeld." De interviewer verduidelijkt zijn vraag, en stelt dat er met Verstappens management is gebeld. Daar moet de Red Bull-coureur om lachen: "Dat was denk ik redelijk snel klaar. Toen hij hoorde wat hij moest betalen, was het meteen klaar!" Hoeveel moet een team dan betalen? "Veel!"