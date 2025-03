Max Verstappen noteerde vandaag in de kwalificatie in Australië de derde tijd. De Nederlandse Red Bull-coureur was hier zeer tevreden mee, en hij had dit eigenlijk niet verwacht. Het zorgde ervoor dat hij met een grote grijns aanschoof in de perszaal.

Verstappen kende op vrijdag geen sterke vrije trainingen. Na afloop van de trainingssessies stelde Verstappen teleurgesteld dat het niet naar wens ging, en dat Red Bull nog de nodige zaken moest verbeteren. In de kwalificatie bleek Verstappen echter de enige uitdager van de McLarens te zijn. Hij kwam aardig in de buurt, maar de papajakleurige wagens van Lando Norris en Oscar Piastri bleken simpelweg te sterk te zijn.

Tripje naar de perszaal

De derde tijd stemde Verstappen tevreden. Zijn positieve gevoel deelde hij vervolgens met iedereen, want hij had dit niet zien aankomen. Tijdens de persconferentie voor de top drie kreeg hij de vraag of Red Bull de auto had verbeterd: "Ja, ik denk het wel. We hadden een lastige start. Dit is nooit echt een goed circuit voor ons geweest. Dus we hadden tijd nodig om te begrijpen hoe we de situatie konden verbeteren, en dat deden we vandaag. Ik ben eigenlijk best verbaasd dat ik hier zit na gisteren! Ik had vertrouwen, maar we komen nog wel pace te kort. Over het algemeen ben ik tevreden."

Balansproblemen

Red Bull heeft dus de nodige zaken aangepast. Verstappen is daar blij mee, en als hij tijdens de persconferentie de vraag krijgt wat ze precies hebben gedaan, doet hij daar niet zo moeilijk over: "Ja, we hebben geprobeerd om de balans een beetje te finetunen. De auto kwam daardoor meer tot leven. Gisteren was het over het algemeen wel oké, maar gewoon te langzaam. Vandaag was het een beetje sneller. Het is nog niet snel genoeg. Maar dat we voor de Ferrari's en de Mercedessen staan is goed voor ons."

Geen wonderen

Het lijkt erop dat er voor morgen regen op het programma staat. Het biedt kansen voor Verstappen, die bekend staat om zijn goede prestaties in de natte omstandigheden. Kijkend naar de pace in de lange runs blijft Verstappen echter zeer realistisch: "ik verwacht geen wonderen, maar ik denk dat het wel oké is. We zitten niet op hetzelfde niveau als McLaren, maar ik ga mijn best doen en dat zien we morgen wat er gaat gebeuren."