McLaren-CEO Zak Brown heeft voor de nodige ongemakkelijkheid gezorgd met een aantal vreemde uitspraken. Brown sprak zijn coureurs Lando Norris en Oscar Piastri toe bij een groot kerstfeestje, en hij besloot er een aantal grapjes tegenaan te gooien. Niet iedereen kan dit waarderen.

Het team van McLaren kende een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ze wonnen veel races, en ze pakten uiteindelijk de dubbel. In Singapore claimden ze de constructeurstitel, terwijl Norris na een zenuwslopende strijd met Piastri en Max Verstappen wereldkampioen werd in Abu Dhabi. Het zorgde voor grote vreugde, en afgelopen week mochten ze de bijbehorende trofeeën ophalen bij het FIA-gala in het Oezbeekse Tasjkent.

Met de twee bekers op zak stapten de coureurs, Brown en teambaas Andrea Stella weer in het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk. Daar stond afgelopen weekend een groot kerstfeestje van McLaren op het programma, en beelden daarvan gaan nu viraal op sociale media. Het zorgt voor wisselende reacties, want niet iedereen kan lachen om de opmerkingen van Brown.

Vreemde opmerkingen

Brown grapte dat zijn coureurs hem achter zijn rug om 'Big Daddy' noemen, maar dat was niet alles. Hij probeerde zijn coureurs te 'roasten': "We hebben met jullie allebei een groot risico genomen! En doe maar niet alsof jullie betere opties hadden! Oscar, jij had fucking Alpine! En jij, Lando, jij moest sneller zijn dan Stoffel Vandoorne!"

'Zien jullie dat blauwe oog?'

Browns grapjes over Norris en Piastri kunnen op de nodige lachsalvo's rekenen, maar een andere grap valt dood. Hij wilde zijn vrouw bedanken, maar zijn grappende opmerking kon niet op lachbuien rekenen: "We zijn al 26 jaar getrouwd, zien jullie het blauwe oog? Zoals ik al zei, we zijn 26 jaar getrouwd! Nee, ik maak maar een grapje, de hond heeft haar vanochtend geraakt!"

Fans reageren boos op Browns laatste opmerkingen. Bij sommige supporters van McLaren schiet zijn grap in het verkeerde keelgat, omdat ze van mening zijn dat het niet netjes is om op deze manier over huiselijk geweld te praten. In de zaal klonk er in ieder geval minder gelach.