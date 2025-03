Max Verstappen kende een betere kwalificatie in Australië dan men had verwacht. Hij noteerde de derde tijd, en zijn achterstand op de McLarens was veel kleiner dan verwacht. Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden, en stelde dat deze prestatie hem vijfhonderd euro heeft opgeleverd.

Verstappen klonk na de vrije trainingen op vrijdag nog niet positief. Hij had geen hoge verwachtingen voor de kwalificatie, maar toen het moment daar was ging het snel. Verstappen ontpopte zich tot dé uitdager van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Het bleef bij uitdagen, want het McLaren-duo claimde de eerste startrij. Dat nam echter niet weg dat Verstappen heel erg tevreden was met zijn resultaat.

Eerste weddenschap gewonnen

Hij kon de McLarens uitdagen, en zijn achterstand op de poletijd van Norris was uiteindelijk slechts 0,385 seconden. Dit leverde Red Bull-adviseur Helmut Marko geld op, zo stelde hij bij De Telegraaf: "In verhouding met de testdagen in Bahrein hebben we een grote stap gezet, want toen was het verschil denk ik zeker een halve seconde. Ik heb ook al vijfhonderd euro gewonnen van Jos Verstappen, want die dacht dat we inderdaad vijf tienden zouden toegeven op McLaren. En voor morgen heb ik bij een wedkantoor al ingezet op een zege van Max."

Verschil met Ferrari & McLaren

Tegen de verwachtingen in was Red Bull eigenlijk het tweede team in de Australische kwalificatie in Melbourne. Liam Lawson had wel een grotere achterstand, maar de prestaties waren om over naar huis te schrijven. Verstappen wist wel de Ferrari's achter zich te houden. Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden namelijk slechts zevende en achtste.

Helmut Marko zag ook dat de prestaties van de Ferrari's niet goed waren. De Oostenrijkse teamadviseur bekijkt de verschillen met de grote rivalen, en dat stemt hem eigenlijk wel tevreden: "Ik vond het gat met McLaren ook weer niet zo groot. Tot de elfde bocht ging het gelijk op, daarna hielden ze de banden beter in leven. Maar morgen is alles weer anders."