'Topteam wil Max Verstappen per direct wegkapen bij Red Bull'

De ster van Max Verstappen is nog altijd rijzende en de Nederlander wordt veel in verband gebracht met een overstap naar een ander Formule 1-team. Zo werd de afgelopen weken Aston Martin veelvuldig genoemd. Mocht Red Bull Racing dit jaar niet optimaal presteren is de kans groot dat de viervoudig wereldkampioen serieus gaat nadenken om te vertrekken bij het Oostenrijkse team waar hij veel successen mee behaalde.

Het team van McLaren ging vorig jaar vol de strijd aan met Red Bull Racing en Max Verstappen. McLaren-CEO Zak Brown zorgde regelmatig voor ergernis bij Red Bull en Verstappen, maar nu blijkt dat Brown heeft geprobeerd om de Nederlander aan te trekken.

McLaren beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri over twee absolute stercoureurs. Beide coureurs zijn nog jong, en redelijk onervaren. Toch bezorgden ze McLaren vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Bij McLaren zijn ze heel erg tevreden met hun coureurs, maar toch blijkt dat ze ook buiten de eigen vijver wilden vissen. Het geeft een andere kijk op de fittie met Red Bull en Verstappen in het afgelopen seizoen.

Informeren

Volgens De Telegraaf heeft McLaren-CEO Zak Brown geïnformeerd naar de contractsituatie van Verstappen bij Red Bull. Het is niet vreemd dat Brown dit heeft gedaan, want viervoudig wereldkampioen Verstappen is gewild. Hij beschikt over meerdere prestatieclausules, wat dus zou kunnen betekenen dat hij bij een slecht seizoen makkelijk kan vertrekken bij Red Bull.

Volgens De Telegraaf heeft Brown enige tijd geleden geïnformeerd naar de situatie van Verstappen bij Red Bull. Het gaat hier niet om een wild gerucht, want Brown heeft het bij de krant namelijk gewoon toe. Het is volgens hem bij één belletje gebleven om de markt te verkennen. Hij heeft bij het management informatie opgevraagd, maar het kwam volgens de Amerikaan nooit tot concrete gesprekken.

McLaren verlengde contracten

Inmiddels lijkt het erop dat McLaren geen optie meer is voor Verstappen. Begin vorig jaar werd het contract van Lando Norris verlengd, waardoor hij voorlopig niet zal vertrekken bij de papajakleurige renstal. Deze week kwam daar de contractverlenging van Oscar Piastri bij. McLaren liet niet weten tot hoelang Piastri vastligt, maar het gaat waarschijnlijk om jaren.

McLaren wordt voor dit jaar gezien als de favoriet voor de titel. Het team uit Woking kende een goede wintertest, en volgens onder meer Verstappen zijn ze de grote favoriet voor de titel. Bij McLaren denken ze daar echter iets anders over.

Waar kan Verstappen anders heen

Verstappen ligt voorlopig nog vast bij Red Bull. Hij beschikt tot een contract tot en met 2028, maar de prestatieclausules kunnen een eerder vertrek forceren.

Vorig jaar werd hij in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff flirtte meermaals met hem, maar zijn keuze viel uiteindelijk op Andrea Kimi Antonelli. Op donderdag gaf Wolff aan dat Verstappen nu niet op zijn radar staat.

Een andere mogelijkheid voor Verstappen is het team van Aston Martin. Sinds afgelopen winter gonst het van de geruchten over Verstappen, en dit werd niet direct ontkend door Aston Martin. Bij de Britse renstal kan hij worden herenigd met topontwerper Adrian Newey.