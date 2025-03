Sainz neemt met Williams zoete wraak op Ferrari

Carlos Sainz en Williams kenden een positieve kwalificatie in Australië. Williams was met één auto zelfs sneller dan beide wagens van Ferrari, de voormalige werkgever van Sainz. De Spanjaard kon een glimlach niet onder drukken na afloop van de kwalificatie.

Sainz moest eind vorig jaar vertrekken bij Ferrari. De Italiaanse renstal had Lewis Hamilton aangetrokken, en de verwachtingen waren hoog. In de kwalificatie in Australië kende Ferrari een valse start, want Charles Leclerc en Hamilton kwamen niet verder dan de zevende en achtste tijd. Sainz noteerde zelf de tiende tijd, terwijl zijn Williams-teamgenoot Alexander Albon beide Ferrari's versloeg door de zesde tijd te rijden.

Sainz kan alleen maar beter worden

Sainz was na afloop van de kwalificatie heel erg trots op de prestaties van Williams. De Spanjaard sprak zich tevreden uit voor de camera van Sky Sports: "Ik ben heel erg blij en heel trots op het team. De manier waarop we tijdens de winter vooruitgang hebben geboekt en een auto hebben neergezet die ons voor het eerst in jaren met twee auto's in Q3 brengt, is geweldig. Het kan alleen maar beter worden, want er zit nog veel potentie in mij zodra ik begrijp hoe ik tijd kan winnen in Q3. Ik was dit weekend best sterk in de trainingen, maar toen Q3 kwam wist ik niet waar ik de tijd kon vinden."

Goed resultaat rechtvaardigt vertrek bij Ferrari

Sainz zag hoe zijn teamgenoot Albon de beide wagens van Ferrari achter zich wist te houden. Het is opvallend dat Williams de voormalige werkgever van Sainz kon verslaan. Gevraagd of dit zijn vertrek bij Ferrari rechtvaardigend, reageert Sainz enthousiast: "Ja, absoluut. Misschien heeft het zo moeten zijn. Nu is het een kwestie van hard werken, want ik zie veel potentie in dit team. Er is nog veel winst te behalen, zowel vanuit mezelf als vanuit het team. Ik heb het gevoel dat we op de goede weg zitten op dit moment."