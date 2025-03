De eerste kwalificatie van 2025 zit erop. In Australië ging op het circuit van Albert Park de pole position naar Lando Norris. De tweede tijd werd in deze sessie neergezet door Oscar Piastri. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Het was direct druk op de baan bij de start van de eerste kwalificatie van het jaar. Onder aanvoering van de wagens van Haas kwamen bijna alle coureurs direct de baan op. Max Verstappen bleef wachten, maar zijn teamgenoot Liam Lawson ging wel direct naar buiten.

Voor Lawson werd het een rampzalige sessie. Hij had het lastig in de RB21, en hij kon op geen enkel moment een snelle ronde neerzetten. Hij ging eerst wijd, waardoor hij een tripje door de grindbak maakte. In zijn allesbeslissende tweede snelle run hobbelde hij in de laatste bocht door het gras. Het resulteerde in een pijnlijke exit in Q1, en dat gold ook voor Mercedes-toptalent Andrea Kimi Antonelli. Ook hij kon zich op geen enkel moment verbeteren.

Bij Oliver Bearman bleven de problemen bestaan. De Brit crashte op vrijdag in de eerste vrije training, miste daardoor de tweede vrije training en hij spinde in de derde vrije training. Toen hij in de kwalificatie de baan op kwam, merkte hij direct een probleem met de versnellingsbak op. Hierdoor kon hij geen rondje rijden en viel hij af. Ook Antonelli, Nico Hülkenberg, Lawson en Esteban Ocon konden gaan douchen.

Q2

Max Verstappen ging direct de baan op bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nederlandse wereldkampioen zag zijn teamgenoot Lawson eerder al afvallen, en hij wist dat alle druk nu op zijn schouders lag. Het maakte hem helemaal niets uit, want in deze sessie was zijn achterstand op de McLarens minimaal. Hij maakte weinig foutjes, maar andere coureurs deden dat wel.

Veel coureurs gaan dit weekend wijd, wat ze problemen kan opleveren. In bocht zes nemen een aantal coureurs bijvoorbeeld elk rondje een schep grind mee. In deze sessie ging onder meer Fernando Alonso hard over de kerbs en door het grind. Het is niet zonder risico, want in Q1 brak Antonelli hierdoor de bib op zijn auto, en dat kostte hem veel tijd.

Debutant Gabriel Bortoleto reed een goede kwalificatie, maar in Q2 vond hij zijn waterloo. Hij verloor bijna de macht over het stuur, maar kon zijn weg vervolgen. Lewis Hamilton spinde wel, maar dat leverde hem geen gezichtsverlies op. Hamiltons teamgenoot Leclerc werd op zijn beurt in de weggereden door George Russell. Naast Bortoleto vielen ook Isack Hadjar, Alonso, Lance Stroll en Jack Doohan af.

Q3

Onder aanvoering van de McLarens kwamen de coureurs de baan op in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Norris en Piastri hadden het echter niet makkelijk in hun eerste run. Norris verloor zijn rondetijd vanwege het overschrijden van de track limits, terwijl Piastri met een paar wielen door het gras ging in de laatste bochtencombinatie. Hierdoor had Verstappen de snelste tijd in handen, maar de verschillen tussen de toppers waren klein.

Alles draaide dus om de tweede run. De McLarens en Verstappen leken de coureurs te zijn die het gevecht aan konden gaan. De snelste tijd stond op naam van Verstappen, maar thuisrijder Piastri liet het publiek juichen. Hij reed een razendsnelle tijd, maar zijn teamgenoot Lando Norris deed niet rustig aan. Het gejuich van de Australische fans was nog hoorbaar toen Norris pole pakte. Verstappen kon de papajakleurige bolides niet verslaan, en de derde tijd was zijn resultaat. Verder waren Yuki Tsunoda en Alexander Albon zeer snel.