Sainz senior baalde van keuze voor Williams

Carlos Sainz reed in Australië zijn eerste Grand Prix als Williams-coureur. De Spanjaard heeft bewust gekozen voor Williams, terwijl er voor hem ook andere mogelijkheden waren. Hij onthult dat zijn vader enorm baalde dat hij niet koos voor het project van Audi.

Sainz hoorde begin vorig jaar dat hij moest vertrekken bij het topteam van Ferrari. De Italiaanse renstal heeft voor Lewis Hamilton gekozen, en door de komst van de zevenvoudig wereldkampioen moest Sainz plaatsmaken. De Spanjaard deed er maanden over om een keuze te maken. Hij had naast Williams namelijk ook aanbiedingen van Audi en Alpine op zak, en het was een lastige keuze.

Dakar Rally

Lange tijd gingen veel mensen er vanuit dat Sainz zou kiezen voor een zitje bij Audi. De Duitse fabrikant betreedt volgend jaar de Formule 1, want ze gaan het team van Sauber overnemen. Als Sainz deze keuze had gemaakt, dan had hij dit jaar voor Sauber moeten rijden. Dat zou betekenen dat hij een soort tussenjaar zou hebben, maar de banden met Audi waren wel aanwezig. Zijn vader Carlos Sainz senior reed namelijk voor Audi in de Dakar Rally.

Onderbuikgevoel

Sainz onthult dan ook dat zijn vader liever had gezien dat hij een andere keuze had gemaakt. De Spaanse Williams-coureur kan daar wel een beetje om lachen in gesprek met het Zwitserse medium Blick: "Mijn vader is nog steeds teleurgesteld dat ik het geweldige aanbod van Audi een paar maanden geleden niet heb geaccepteerd. Nadat mijn droom om over te stappen naar Mercedes of Red Bull in duigen viel, moest ik kiezen tussen Audi, Alpine en Williams. Ik heb de fabrieken bezocht, en na gesprekken zei mijn onderbuikgevoel dat ik naar Williams moest gaan."

Vader overtuigen

Sainz is heel erg blij met zijn keuze voor Williams, en hij hoopt dat hij zijn vader nu ook kan gaan overtuigen. Lachend stelt de Williams coureur dat zijn vader er hopelijk achter komt dat het Britse team voor grote successen kan gaan zorgen: "Nu hoop ik dat mijn vader, die echt geweldige tijden beleefde toen hij voor Audi reed, binnenkort blij is dat ik de keuze heb gemaakt voor Williams."