Uitslag VT1 Australië: Topfavoriet Norris direct snelste, Verstappen slechts vijfde

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel van start gegaan. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd zojuist de eerste vrije training verreden. In de eerste trainingssessie van 2025 werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc .

De teams en coureurs besloten direct de baan op te komen bij het begin van de training. Toen de lichten op groen schoten bleven alleen de Williams-bolides en Esteban Ocon even in de pitlane staan. Max Verstappen kwam wel direct de baan op, en de Nederlander noteerde de eerste snelste tijd van de dag. Al snel gingen er een aantal coureurs sneller rond, maar in de openingsfase van de training waren de verschillen klein.

Verstappen

Verstappen begon dus goed aan de training, maar hij kende wel een groot moment in bocht zeven. Hij ging met twee wielen volgas door de grindbak. Het leverde hem geen problemen op, het zorgde louter voor spectaculaire beelden. Verstappens nieuwe Red Bull-teamgenoot Liam Lawson kende vlak daarvoor al een momentje. De Nieuw-Zeelander schampte de muur in bocht negen, maar hij kwam met de schrik vrij.

Veranderingen aan de baan

Verstappen was niet de enige coureur die door het grind reed in bocht zeven. Veel coureurs raakten met een wiel het grind, en dat was niet vreemd. In deze bocht zijn er voorafgaand het evenement namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het leek wel alsof de coureurs hier eventjes aan moesten wennen, en dat had zo zijn gevolgen. Omdat er zoveel coureurs door de grindbak reden, werd er veel grind de baan opgeworpen.

Grind zorgt voor tijdverlies

Na een kwartiertje ging het licht op rood. De wedstrijdleiding koos voor de rode vlag, omdat er dus te veel grind op het asfalt lag. De coureurs parkeerden hun auto's in de pitbox, en de baan was voor heel even het speelveld voor een marshall in een veegwagen. Het zorgde voor een kleine onderbreking, waarna de coureurs weer de baan op mochten gaan. Het uitrijden van de pitlane was nog even een dingetje, want Isack Hadjar had een beetje moeite met de breedte van de pitlane.

Het maakte verder weinig uit voor Hadjar, want hij vond zichzelf in de openingsfase van de sessie terug in de hoogste regionen van de tijdenlijst. Dit was echter snel voorbij, want de heren coureurs gingen op de rode banden de baan op. Max Verstappen opende het bal met de snelste tijd. De andere coureurs hadden er in eerste instantie de nodige moeite mee om aan deze tijd te tippen.

Snelle Sainz & rode vlag

Maar Verstappens tijd hield geen stand. Een aantal coureurs trapten het gas net iets dieper in. Carlos Sainz liet zien dat zijn goede wintertest met Williams geen toevalstreffer was. De Spanjaard pushte flink, en dat leverde hem na zo'n veertig minuten trainen de snelste tijd op. De andere coureurs kregen minder tijd om deze tijd te verbreken, want de eerste crash van het jaar was een feit.

Oliver Bearman ging de fout in in bocht negen en tien. Hij ging wijd, knalde door het grind en verloor de macht over het stuur. Hij was kansloos, en hij vloog de muur in. Balend zag de Brit hoe zijn achterwiel hem inhaalde, en zijn monteurs wisten dat het een drukke middag zou worden. De eerste rookie was dus de mist ingegaan, en hij zadelde zijn concurrentie met minder tijd op.

Bij de herstart was het dan ook direct druk op de baan. De McLarens gingen snel naar buiten, want ze hadden nog geen softrun gedaan. Lando Norris werd tijdens zijn inlap gehinderd door de Racing Bulls-bolide van Yuki Tsunoda. Norris' teamgenoot Oscar Piastri ging toen snel, en noteerde de derde tijd van de dag. Die tijd werd echter alweer uit de boeken gereden door Norris. Kersvers Ferrari-coureur had het op dat moment ook lastig, hij meldde dat hij moeite had om de auto door de bochten te krijgen.

Vreemd slot

Bij McLaren besloten ze in de slotfase nog eventjes te pushen. Norris vond zichzelf hierdoor terug op de eerste plaats. De Brit ging sneller dan zijn concurrent in de Williams. Max Verstappen was slechts vijfde, terwijl zijn teamgenoot Liam Lawson genoegen moest nemen met de zestiende tijd. De Nieuw-Zeelander had wat last van de rode vlag.

In de slotfase ging het nog bijna mis voor George Russell. De Britse Mercedes-coureur ging de mist in in bocht vier, en dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Het was een passend slot voor een rommelige eerste vrije training in 2025.